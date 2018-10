Sites de notícias europeus acompanham de perto apuração no Brasil

LONDRES - Os sites de jornais europeus acompanharam de perto e em tempo real a apuração das urnas no Brasil. O britânico Financial Times disse que o candidato Jair Bolsonaro assumiu forte liderança, com mais de 46% dos votos válidos das urnas - porcentual que foi, no entanto, insuficiente para garantir vitória do capital reformado no primeiro turno.

Em Londres, o apoio foi maciço ao candidato do PSL, que recebeu mais de 51% dos votos válidos.

A votação no Brasil também foi destaque no site do português Diário do Povo, que mantém o assunto em sua home. A página informa que em Lisboa a votação no ex-capitão do exército foi ainda mais expressiva, de 59,80% dos votos válidos. A principal notícia do francês Le Monde na internet também vem do Brasil e cita a disparada do candidato do PSL no primeiro turno. Lá, o campeão dos votos foi Ciro Gomes (PDT), com 31,11% do total, e Bolsonaro ficou na terceira posição, com 21,1% dos votos.

No site alemão da emissora Deutsche Welle, a ênfase é em Bolsonaro ter chegado perto de vencer já no primeiro turno. Lá, enquanto Berlim votou mais em Ciro (36,3%), em Frankfurt foi Bolsonaro que recebeu mais votos (40,8%). Cerca de 500 mil brasileiros estão aptos a votar no exterior.