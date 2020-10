Série multimídia do 'Estadão' será veiculada pela TV Cultura

Uma parceria entre o Estadão e a TV Cultura vai levar para a programação do Jornal da Tarde a série multimídia Política que Marca, uma produção especial do Estadão sobre alguns dos principais marcos de São Paulo e seus bastidores políticos.

Leia Também Evangélicos se candidatam por partidos de esquerda e expõem polarização nas igrejas

Os sete minidocumentarios da série serão exibidos pelo jornal televisivo, que tem início ao meio-dia, sempre às terças e quintas.

As produções têm como tema o Teatro Municipal, o Vale do Anhangabaú, o Mercadão, o Estádio do Pacaembu, o Parque do Ibirapuera, o Masp e o Edifício Copan. Em cada um dos programas, destaque também para o prefeito da época.

Os episódios falam de Antônio Prado, o magnata que permaneceu no cargo por 12 anos, deixando como principal legado a construção de um novo e suntuoso teatro e a introdução da iluminação pública elétrica, passando pelas gestões de Washington Luís, José Pires do Rio, Prestes Maia, Jânio Quadros, Adhemar de Barros e Faria Lima.

Além dos minidocumentários, a série também conta com infográficos, fotos de época e podcasts. Publicada pelo Estadão a partir de 20 de agosto, a série está disponível neste link.