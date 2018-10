Sérgio Moro vota em Curitiba acompanhado de seguranças

SÃO PAULO - O juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato, votou por volta das 9h30 no Clube Duque de Caxias, em Curitiba, acompanhado por dois seguranças. Ele não falou com a imprensa e disse aos jornalistas que "hoje é o dia dos políticos", segundo o jornal Gazeta do Povo.

Ainda segundo a publicação, depois de votar rapidamente, Moro conversou com uma eleitora, que o aguardava desde cedo, e saiu aplaudido por eleitores da mesma seção.

O silêncio de Moro contrasta com as declarações públicas de sua esposa, Rosangela Wolf Moro. Na quinta-feira, 25, ela usou as redes sociais para falar que não "teme a mudança". Segundo ela, o maior temor é que o país "fique como está".

"Eu tenho medo que nosso 'BR' fique como está: inseguro, sem saúde, sem educação de qualidade, corrupto e sem esperança", escreveu, nesta sexta-feira, 26. Apesar do tom crítico, Rosangela não declarou voto a nenhum dos dois presidenciáveis que disputam o segundo turno.