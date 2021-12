Moro só topa debate caso Ciro abandone 'postura ofensiva'

O ex-ministro da Justiça e atual pré-candidato à Presidência da República pelo Podemos, Sérgio Moro, disse que não participaria de debates com Ciro Gomes (PDT) sem que o adversário mude sua "postura ofensiva e agressiva". As declarações do candidato do Podemos ao canal MyNews, na segunda, provocaram polêmica nas mídias sociais; apoiadores de Ciro usaram a entrevista para chamar o ex-juiz de ‘medroso’ e ‘arregão’.

“O Ciro, primeiro, precisa largar essa postura ofensiva e agressiva para dialogar”, disse Moro. A declaração foi dada após o ex-juiz receber um convite para participar no futuro do programa Diálogos, do canal. A ideia era que ele e Ciro Gomes se encontrassem nesse programa para apresentar suas respectivas propostas econômicas caso sejam eleitos. Entretanto, o ex-ministro resistiu à ideia: “Se for entrar em um diálogo com alguém que começa ofendendo, como ele tem feito, daí não é debate. Não agrega em nada!”, disse.

Além da justificativa sobre o temperamento de Ciro, Moro afirmou que o seu projeto para o governo ainda está sendo construído. “A gente precisa recuperar a credibilidade fiscal, ter um grande programa de licitações e concessões, precisamos ter força para erradicação da pobreza, precisamos resgatar a nossa imagem internacional e isso vai ter que ser construído pela discussão sobre meio ambiente”, disse. “Não me abstenho de detalhar e de discutir embora vamos colocar que é um programa em discussão.”

Nesta terça, 21, Moro publicou em sua rede social que encontrou o deputado estadual Arthur do Val (Patriota), conhecido como Mamãe Falei, e afirmou que os dois estarão “juntos pelo Brasil e por São Paulo no próximo ano”. O ex-juiz ainda disse que o “Brasil precisará da sua locomotiva econômica para sairmos do atoleiro que nos encontramos”. Arthur do Val é pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Patriota.