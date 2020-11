Sebastião Melo, do MDB, será o novo prefeito de Porto Alegre

Deputado estadual pelo Rio Grande do Sul , Sebastião Melo (MDB) venceu a eleição para a prefeitura de Porto Alegre neste segundo turno.

Com 97,79% das seções apuradas, Melo está matematicamente eleito com 54,6% dos votos válidos, contra 45,5% de sua oponente, Manuela D'Ávila(PC do B). A votação na capital gaúcha também teve um alto índice de abstenções, na casa de 32,8%.

Os dois fizeram uma campanha marcada por temas da cidade e pela discussão do racismo, especialmente após a morte de João Alberto Freitas em uma filial do supermercado Carrefour na cidade.

Durante o primeiro turno, Manuela liderava, enquanto Melo disputava com o atual prefeito, Nelson Marchezan (PSDB) e o ex-prefeito José Fortunati (PTB) para ver quem iria ao segundo turno. A desistência de Fortunati a poucos dias do primeiro turno impulsionou a campanha de Melo, que substituirá Marchezan a partir do dia 1º de janeiro de 2021.

A vitória de Melo trouxe um cenário diferente do mostrado na última pesquisa Ibope divulgada na noite do sábado, 28. No levantamento, Manuela tinha 51% dos votos válidos e Melom 49%. Nas intenções de voto, quando são computados os indecisos, brancos e nulos, ela tinha 45% e Melo, 43%. A pesquisa, que ouviu 805 pessoas nos dias 27 e 28, foi contratada pela RBS TV, tem margem de erro de 3 pontos porcentuais, nível de confiança de 95% e registro no TRE: RS-05561/2020.