‘Se eu participar ativamente das eleições, deixo de trabalhar’, diz Bolsonaro em Guarujá

GUARUJÁ – O presidente da República Jair Bolsonaro chegou no início da noite desta sexta-feira, 30, no Forte dos Andradas, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Ao cumprimentar apoiadores, ele disse que não participar “ativamente” das eleições municipais porque deixaria de “trabalhar”.

“Se eu participar ativamente das eleições, eu deixo de trabalhar e o Brasil não pode parar. Eu até estou sem partido, por coincidência, então estou bastante à vontade para não me interessar muito nessa área, a não ser uma ou outra candidatura perdida por aí, como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Santos, Belo Horizonte e uma meia dúzia de vereadores”, disse Bolsonaro ao conversar com algumas pessoas que o rodeavam.

No entanto, antes de ir ao Guarujá, Bolsonaro se encontrou o candidato do Republicanos a prefeito de São Paulo, Celso Russomanno, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Mais cedo, Bolsonaro recebeu o candidato a prefeito do Rio, Marcelo Crivella, no Palácio da Alvorada para um café da manhã. Juntos, presidente e prefeito gravaram um vídeo para reforçar a campanha de reeleição à prefeitura do Rio. Sobre o encontro, Bolsonaro avaliou que foi “muito bom”. “Ele (Crivella) tá aí no segundo lugar nas pesquisas lá, mas a gente vai... Eu acho que vai ter segundo turno no Rio como em São Paulo e a gente vai ganhar nos dois municípios”, disse.

Bolsonaro chegou ao Forte dos Andradas por volta das 19h, mas cerca de duas horas antes, por conta do mau tempo na região, desembarcou na Base Aérea de Santos (localizado no distrito de Vicente de Carvalho) e seguiu de carro para a fortificação militar, onde ficará hospedado até segunda-feira.

Esta é a sétima vez que Bolsonaro aproveita para descansar no Guarujá, porém, desta vez os dias prometem ser de chuva na cidade em que o presidente aproveita para andar de moto aquática e frequentar algumas praias da região.