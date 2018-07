'Se entrou no governo alguém da guerrilha, por que não pode um do Exército?', diz Paulo Guedes

Em entrevista ao exclusiva ao Estadão/Broadcast, o economista Paulo Guedes, um dos coordenadores do programa de governo do deputado deputado Jair Bolsonaro (PSL), minimizou o fato do candidato do PSL ser militar - Bolsonaro é capitão da reserva do Exército. Ao responder às incertezas de agentes econômicos em relação a um eventual governo Bolsonaro, Guedes demonstrou confiança nas instituições e na democracia, com a possibilidade de ser eleito um candidato com visão diferente.

"Entrou alguém que estava na guerrilha há 20 anos, por que não pode entrar um (ex-)capitão do Exército?", questionou Guedes em referência a presidente cassada Dilma Rousseff (PT), que atuou na Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares) durante a ditadura militar.

O economista disse que sua função é mostrar a Bolsonaro onde está a desordem na economia, que é o descontrole de gastos, e apontar formas de correção. "Alguns gastos do governo só conseguem ser cortados com reformas", afirmou, ressaltando que o ajuste fiscal é um processo que leva tempo. "Não podemos ter ilusão, processo de ajuste fiscal é lento", afirmou. "Estamos avaliando todos os gastos, o importante é o controle das despesas", completou. Para Guedes, o excesso de despesas públicas corrompeu a política brasileira.

"Posso testemunhar que não ouvi um minuto de conversa não republicana do Jair Bolsonaro, topando acordo para fazer isso ou aquilo. É inacreditável, mas é fato", afirmou Guedes, após relatar uma conversa de bastidores sobre a escolha do nome do vice.

Segundo Guedes, Bolsonaro "tem três, quatro soluções internas" para a vice. O economista citou o príncipe Luiz Philippe de Orléans e Bragança, descendente da família real brasileira, que "fala várias línguas, é um constitucionalista". As opções de nomes de fora do PSL são avaliadas pelo deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS), que é considerado o braço direito político de Bolsonaro.

Guedes ainda negou atritos em torno do cancelamento de sua participação na Cúpula Conservadora das Américas, inicialmente agendada para este fim de semana, em Foz do Iguaçu (PR). O economista alegou problemas de agenda para cancelar sua ida, antes mesmo de o evento ser adiado.

"De repente, começam a me mandar para Foz do Iguaçu, daqui a pouco estou indo para a China. Espera aí, tenho outras atividades ainda", disse Guedes. Embora o candidato não queira negociar a governabilidade de eventual governo nos "termos antigos", Guedes avaliou que, no primeiro turno, haverá um esforço de sobrevivência da "velha política". Dessa forma, no segundo turno, o cenário ficaria mais transparente.