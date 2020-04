Saiba como tirar a certidão de quitação eleitoral pela internet

Exercer seu direito ao voto nas eleições não é importante apenas para a democracia: estar em dia com a Justiça Eleitoral é requisito para emitir a certidão de quitação eleitoral. Sem o documento, não é possível solicitar o passaporte, por exemplo.

Entenda o que é e como emitir a certidão:

Para que serve a certidão de quitação eleitoral?

A certidão de quitação eleitoral comprova que o eleitor está em dia com a Justiça Eleitoral. É um documento exigido do cidadão para a emissão de passaportes, matrícula em instituições públicas de ensino e na hora de assumir cargos públicos.

Substitui o comprovante de votação, atestando que o eleitor votou ou justificou o voto e está em situação regular. A emissão é gratuita.

A certidão de quitação também vale para crimes eleitorais?

A certidão de quitação eleitoral atesta a ausência de multas a pagar à Justiça Eleitoral, mas é a certidão de crimes eleitorais (também emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral) que comprova a inexistência de condenações criminais eleitorais decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado.

O comprovante da última votação vale como certidão de quitação eleitoral?

Não. O comprovante da última votação prova o comparecimento à última votação, mas não contempla outros aspectos da quitação eleitoral como a inexistência de multas ou a regular prestação de contas de campanhas eleitorais no caso de candidatos.

O que é a quitação eleitoral?

Segundo a resolução 21.823/2004 do TSE, o conceito de quitação eleitoral engloba:

A plenitude do gozo dos direitos políticos

O regular exercício do voto, salvo quando facultativo

O atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito

A inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, excetuadas as anistias legais

A regular prestação de contas de campanha eleitoral, quando se tratar de candidatos

Veja como tirar sua certidão de quitação eleitoral:

Acesse o site do TSE (link ao final da matéria). Na página inicial existe um painel de “Serviços ao eleitor”. Selecione a opção “Quitação eleitoral”.

Uma janela com um formulário vai aparecer. Preencha os dados solicitados, marque a caixa “Não sou um robô” e clique em “emitir”.

Sua certidão de quitação eleitoral foi gerada. No canto superior direito do documento, você pode baixar uma cópia do arquivo ou mandá-lo para impressão.

Também é possível emitir a certidão de quitação eleitoral pelo aplicativo e-Título, da Justiça Eleitoral, disponível para Android e iOS.

O site do TSE pode ser acessado neste link.