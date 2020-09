Saiba como encontrar o patrimônio declarado pelos candidatos nas eleições 2020

Com acesso à internet, o cidadão pode verificar várias informações dos candidatos em tempos de eleição. Uma das plataformas que permite esse acesso direto aos dados é o sistema DivulgaCandContas (Sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais).

O sistema é disponibilizado pelo próprio TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e traz informações específicas para cada candidato individualmente. Uma das informações disponibilizadas nessa plataforma é justamente a declaração de patrimônio de cada candidato.

Veja abaixo como encontrar a declaração de bens do seu candidato:

Em primeiro lugar, acesse o seu navegador de internet e entre no site do DivulgaCandContas. O site mostra quantas candidaturas já foram registradas para as eleições 2020, tanto para prefeitos quanto para vice-prefeitos e vereadores. Para ver os perfis dos candidatos, vá até a faixa um pouco abaixo onde estão as regiões do País.

Clique na região da sua cidade. Vai aparecer uma janela pop-up com todos os Estados daquela região. Para esse passo a passo, será usado como exemplo o Estado de São Paulo.

Passe o cursor do mouse por cima do Estado desejado. Nesse momento, algumas opções vão aparecer. Clique no botão verde “Candidatos”.

Na próxima página, aparecerá uma lista com todos os municípios do Estado selecionado. Você pode navegar pela página para encontrar a sua cidade ou simplesmente digitar na barra de busca, destacada na imagem abaixo. Para este passo a passo, será usada como exemplo a cidade de São Paulo

Em seguida, aparecerá a lista de candidatos a prefeito da sua cidade. Clique no nome do candidato que deseja analisar o patrimônio ou digite na barra de busca. Para este exemplo, será analisado o prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB).

O perfil do candidato terá as principais informações dele, como a situação atual da candidatura, nome completo, escolaridade, nome da coalizão e limite de gastos de campanha eleitoral. Para ver o patrimônio declarado pelo candidato, clique no botão “Lista de Bens Declarados”, localizado na coluna “Consultas” à esquerda da tela.

Nesta página, você pode analisar o patrimônio e bens declarados pelo candidato individualmente. Mais abaixo, destacado em azul, está o valor total de patrimônio declarado.

O site do DivulgaCandContas é atualizado três vezes ao dia: às 8h, às 14h e às 19 horas.