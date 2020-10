Russomanno e Covas duelam no rádio com paródia de narração de futebol e mesa redonda

Dois primeiros colocados na última pesquisa Ibope/TV Globo/Estadão para a Prefeitura de São Paulo, os candidatos Celso Russomanno (Republicanos) e Bruno Covas (PSDB) têm recorrido a paródias ligadas ao futebol no horário eleitoral gratuito do rádio. Eles têm, respectivamente, 25% e 22% das intenções de voto, de acordo como levantamento divulgado na última quinta-feira. Como a margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos, estão tecnicamente empatados.

Desde sábado, a equipe de Russomanno veicula um comercial em que um narrador apresenta o candidato como CR10 - uma referência indireta a CR7, apelido do jogador português Cristiano Ronaldo, que já havia sido usada na corrida eleitoral de 2016. O texto cita "uma tabelinha com o presidente Bolsonaro", que, "com o auxílio emergencial, dá um belo passe para Russomanno".

Nesta terça-feira, 19, o programa de Covas reagiu à propaganda do concorrente. O comercial apresenta uma mesa redonda. O apresentador pergunta aos participantes: "O candidato do time russo declara que pobre não pega covid. O que vocês acham?" Um dos participantes responde que é caso de dar cartão vermelho. Depois, diz que é caso de rebaixamento o fato de o "time russo" ter apoiado Dilma Rousseff (PT) e agora fazer "tabelinha com Bolsonaro".

Explorar a relação com o presidente da República tem sido uma constante na campanha do candidato Republicanos. Ao participar de sabatina no Estadão, Russomanno citou diversas vezes a relação de "amizade" com Bolsonaro. Ele também costuma falar com frequência, em entrevistas e no horário eleitoral, da visita que fez ao presidente no hospital.

No seu canal do YouTube, Russomanno publicou um vídeo com a narração cobrindo imagens de um jogo da seleção brasileira de futebol, mas com os rostos de Bolsonaro e Russomanno. Os adversários têm as cabeças de Covas e João Doria.