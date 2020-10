Russomanno diz ter apoio de Bolsonaro e Covas fala de crises em 1º horário político em rádio e TV

Em seus primeiros programas de propaganda eleitoral de 2020 no rádio e na TV, os candidatos a prefeito de São Paulo falaram de sua história, exploraram a imagem de padrinhos políticos e a crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

Líder das pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo divulgadas até agora, Celso Russomanno (Republicanos) afirmou ter o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele falou de suas derrotas ainda no primeiro turno para Fernando Haddad (PT) em 2012 e para João Doria (PSDB) em 2016 e afirmou que agora é candidato novamente “não para pedir uma nova chance, mas para pedir uma chance para São Paulo”.

“Haddad e Doria abandonaram a cidade. São Paulo precisa de um prefeito que tenha o apoio do presidente da República. Eu sou esse candidato. Com Bolsonaro, quero cuidar de todos os cidadãos”, disse Russomanno.

Em segundo lugar na mais recente pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo, mas em situação de empate técnico com Russomanno se considerada a margem de erro, o prefeito Bruno Covas (PSDB) falou sobre o enfrentamento da crise do coronavírus na cidade. Seu programa na TV começa com uma descrição dos investimentos da Prefeitura na área da saúde, desde o empréstimo de R$ 1 bilhão do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a área da saúde, no ano passado, até a promessa de entrega de oito novos hospitais. O vídeo então traz imagens de seu tratamento contra o câncer, de seu filho e um discurso de seu avô, o ex-governador Mário Covas (1930-2001).

“A minha vida inteira é dedicada à política”, diz o prefeito no vídeo. “Meu avô e meu filho são as minhas maiores inspirações.”

No rádio, a campanha de Covas também se concentrou no gerenciamento de crise da Prefeitura. Citou incêndios, queda de viaduto, o início da pandemia, seu diagnóstico de câncer e afirmou que encarou tudo com força, foco e fé”, seu slogan de campanha. “Não dá para se omitir. É obrigação do prefeito estar em todos os cantos da cidade.”

Candidato do PSB, Márcio França também destacou a pandemia do novo coronavírus, mas aproveitou para uma crítica sutil à gestão municipal. “A covid-19 parou o coração da América Latina, parou a cidade de São Paulo e parou também, para sempre, o coração de muita gente”, disse o ex-governador em sua primeira mensagem na TV. “Há cidades, em outros países, que logo no início da crise adotaram medidas mais rigorosas e com isso evitaram milhares de mortes. Eu não vou aqui julgar ninguém.”

No rádio, França fez duas promessas voltadas aos mais pobres no primeiro programa do rádio. Chamou-as de “ações emergenciais”: criar uma frente de trabalho com remuneração de R$ 600 na prefeitura e abrir uma linha de crédito sem juros para pequenas empresas que estão sem caixa, para que possas reabrir.

Com tempo curto (17 segundos), Guilherme Boulos, do PSOL, escalou na TV o ator e diretor Wagner Moura para promover sua candidatura. Moura faz elogios à gestão da vice de Boulos, Luiza Erundina, na Prefeitura de São Paulo entre as décadas de 80 e 90. Para compensar a visibilidade reduzida no horário eleitoral, o psolista faz uma transmissão em suas redes sociais ao longo de todo o dia.

Pela manhã, durante os programas de Boulos e do candidato do Patriota, Arthur do Val (16 segundos), ocorreram problemas técnicos e foram ao ar spots de instruções para que o eleitor confira os locais de votação com antecedência e não esqueça a máscara na hora de votar. Veja a escala dos programas que vão ao ar no rádio.

Entre os candidatos com menos de 5% das intenções de voto, também foram ao ar, nesta ordem, programas de Orlando Silva (PCdoB), Andrea Matarazzo (PSD), Joice Hasselmann (PSL), Jilmar Tatto (PT) e Filipe Sabará (Novo).

No rádio e na TV, Orlando falou de racismo e trouxe a deputada estadual Lecy Brandão (PCdoB) como cabo eleitoral. “Não vote nulo, não vote em branco. Vote no preto”, pede Lecy.

Na TV e no rádio, Matarazzo elencou sua carreira política e disse que durante toda sua vida se preparou para ser prefeito. Joice, que é jornalista, brincou com sua “volta ao rádio” e disse que tem energia para comandar a cidade. Na TV, em um programa marcado pela temática dos memes, ela elencou diferenças que tem com a esquerda e na própria direita – justificando sua defesa da reforma da Previdência no Congresso Nacional e sua saída do governo.

Na TV, Tatto se apresentou como um candidato que cresceu “na periferia, na Capela do Socorro” e listou ações que fez como secretário dos Transportes. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma rápida aparição, também destacando a participação de Tatto em ações como Bilhete Único, corredores de ônibus, e as ciclovias da cidade. No rádio, ele defendeu o PT e as gestões petistas. “Campanha é o que fazem contra o PT”, afirmou.

Tanto na TV quanto no rádio, Sabará chamou os ouvintes para que conheçam o site de sua campanha. Arthur do Val destacou, na TV, que seria “o único” candidato a não usar dinheiro do fundo eleitoral, e também chamou eleitores para sua live na internet.

O horário eleitoral do primeiro turno começou nesta sexta e vai ao ar até o dia 12 de novembro. No rádio, os horários serão das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. Como determina o Tribunal Superior Eleitoral, além do horário eleitoral gratuito, há a reserva de 70 minutos diários, inclusive aos domingos, para a propaganda de candidatos em inserções de 30 e 60 segundos durante a programação, sendo 60% do tempo diário (42 minutos) para os candidatos ao cargo de prefeito e 40% (28 minutos) para os candidatos ao cargo de vereador.