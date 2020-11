Russomanno cai e empata com Boulos e França, diz pesquisa; Covas se isola em 1º

O prefeito e candidato à reeleição Bruno Covas (PSDB) se isolou na liderança na disputa pela Prefeitura de São Paulo, com 28% das intenções de voto, aponta nova pesquisa Datafolha, a segunda do instituto após o início do horário eleitoral gratuito. O tucano é seguido por Celso Russomanno (Republicanos), com 16%, Guilherme Boulos (PSOL), com 14%, e Márcio França (PSB), com 13%.

Como a margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, há um empate técnico triplo entre Russomanno, Boulos e França na disputa para quem iria para o segundo turno se a eleição fosse hoje.

No levantamento anterior, em 22 de outubro, Covas tinha 23%, ou seja, ganhou 5 pontos porcentuais, enquanto Russomanno tinha 20%, com queda de 4 pontos.

Na sequência aparece Boulos, que manteve os 14% do levantamento anterior. França oscilou positivamente 3 pontos (tinha 10% antes).

Jilmar Tatto (PT) oscilou positivamente 2 pontos e agora tem 6%. Arthur do Val (Patriota) manteve os 4%.

Andrea Matarazzo (PSD) foi de 2% para 3%. Joice Hasselmann ficou com os mesmos 3%. Marina Helou (Rede), Orlando Silva (PCdoB) e Levy Fidelix (PRTB) mantiveram 1% cada. Vera Lúcia (PSTU) e Antonio Carlos Silva (PCO) não pontuaram desta vez – tinham 1% cada antes.

Os eleitores que declararam que não votarão em candidatos, ou votarão em branco/nulo somam 9%, e 3% não souberam responder.

Espontâneo

No levantamento espontâneo, Covas também está na frente, com 19%; Boulos tem 12%, e Russomanno tem 8%. França tem 7% nesse tipo de levantamento; Arthur do Val 3% e Tatto, 3%; Matarazzo, 2% e Joice, 1%. Fidelix tem 1% também. Outros 30% não souberam ou não responderam e 10% declaram, nessa pesquisa espontânea, que não votarão, ou votarão em branco, ou anularão.

O levantamento na cidade de São Paulo ouviu 1.260 eleitores maiores de 16 anos e foi feito entre quinta (3) e sexta-feira (4). A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral: SP-06709/2020 e tem nível de confiança de 95%. Os contratantes foram o jornal Folha de S. Paulo e a Rede Globo.