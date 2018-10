Rodrigo Maia se encontra com 'bancada da bala' no Rio

RIO - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), se encontrou com um grupo de deputados que formam a "bancada da bala" na manhã desta terça-feira, 23, em um hotel na Barra da Tijuca. O encontro não constava na agenda do parlamentar. Nesta terça, a Coluna do Estadão revelou que o parlamentar vai colocar em votação após as eleições projeto que revoga o Estatuto do Desarmamento.

O texto facilita a posse de armas em casa pelos cidadãos, retirando a exigência de comprovação da necessidade da compra. As medidas são bandeiras do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), de quem Maia busca se aproximar para tentar se manter no comando da Casa.

Segundo a assessoria de Maia, a visita foi apenas para "um café" com os deputados, e o presidente da Câmara já deixou o hotel. Os demais parlamentares - são pelo menos 25 - deverão visitar o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) no início da tarde.

Rodrigo Maia deverá permanecer no Rio de Janeiro pelo menos até domingo, quando ocorre a eleição em segundo turno.