Resumo das Eleições 2018: ministros defendem autonomia de universidades; Ciro gravará apoio a Haddad

Ministros do STF e TSE criticam interferências em universidades

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello afirmou nesta sexta-feira, 26, que interferências na autonomia das universidades são incabíveis. A crítica de Marco Aurélio foram em relação às decisões judiciais que coibiram supostas propagandas irregulares em instituições de ensino pelo país. Foram ao menos 17 intervenções em nove estados.

PGR vai pedir que STF permita liberdade de expressão em universidades

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, disse que vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir a liberdade de expressão em universidades. A ideia é “assegurar a plena vigência da Constituição”, após decisões da justiça proibirem a realização de atos nas instituições, que acontece em ao menos nove estados.

Vera Magalhães: risco de censura

A colunista Vera Magalhães analisa que as decisões judiciais que coibiram supostas propagandas eleitorais em universidades podem confundir propaganda com debate político, com risco de censura.

“Homofobia de Bolsonaro é da boca para fora”, diz Regina Duarte

Em entrevista ao Estado, a atriz Regina Duarte diz que as declarações contras gays de Bolsonaro são “da boca para fora”. A atriz ganhou mais 300 mil seguidores no Instagram após declarar apoio ao candidato em foto publicada nas redes sociais.

Carlos Lupi diz que Ciro Gomes vai gravar vídeo de apoio a Bolsonaro

O presidente do PDT, Carlos Lupi, disse nesta sexta-feira (26) que o presidenciável Ciro Gomes deve gravar um vídeo a favor de Fernando Haddad (PT), para marcar um apoio mais enfático neste segundo turno das eleições 2018.

Lupi acredita que não deve ser possível um encontro no palanque entre Ciro e Haddad. Por isso, o vídeo deve ser feito para as redes sociais.

Estadão Verifica: auditoria afirma que não há fraude em urna com defeito no teclado

Em análise técnica feita pela justiça eleitoral, foi comprovado que o problema de uma urna que aparece em diversos vídeos divulgados na Internet não se resume a apenas uma tecla, como é afirmado nas publicações que fazem acusações de fraude.

A urna da seção 227 da 404ª zona eleitoral, na zona leste da capital paulista, apresentou problemas por 1h42 minutos após a abertura da seção, mas foi substituída, com os votos computados.

Bolsonaro tenta frear especulações sobre nomes de possíveis ministros

Em postagens no Twitter durante esta sexta-feira, 26, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) chamou de oportunistas os políticos que tentam se promover dizendo que poderão ser ministros em seu governo. Bolsonaro disse que outros nomes ainda serão definidos e que as eleições só serão definidas no domingo.