Resumo das Eleições 2018: convicção em Bolsonaro aumenta e os times dos presidenciáveis

Ciro demitiria comandante do Exército

Ciro Gomes afirmou que teria demitido o comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, após suas falas sobre a situação política do País.

“No meu governo, militar não fala em política. Ele estaria demitido e provavelmente pegaria uma cana. Eu conheço bem o general Villas Bôas. Ele está fazendo isso para tentar calar as vozes das cadelas no cio que estão se animando, o lado fascista da sociedade brasileira”, afirmou o candidato do PDT.

Em entrevista concedida ao Estado após o atentado sofrido por Jair Bolsonaro, Villas Bôas afirmou que, por conta da situação de instabilidade, a legitimidade do novo governo poderia ser questionada.

Cresce certeza de voto em Bolsonaro

Dados da última pesquisa Ibope/ Estadão/ TV Globo revelam que aumentou a parcela de eleitores de Jair Bolsonaro que afirmam que sua escolha “é definitiva e não mudará de jeito nenhum”. O índice de eleitores certos de seu voto subiu de 41% no levantamento do dia 5 de setembro para 54% na pesquisa divulgada nesta terça, 11.

Neste intervalo de tempo, o candidato do PSL sofreu o atentado em Juiz de Fora.

Alimentação oral suspensa

Hospital Albert Einstein informou que a alimentação oral de Bolsonaro foi suspensa em razão de uma distensão abdominal. De acordo com os médicos, esta é um quadro normal no processo de recuperação do candidato. O deputado segue internado na unidade semi-intensiva.

Bolsonaro ganha um minuto de Alckmin

Bolsonaro ganhou um minuto do e 14 segundos de direito de resposta no tempo de propaganda de Geraldo Alckmin no rádio. A campanha do candidato do PSL questionou o uso de uma fala de Bolsonaro, concedida durante entrevista no Jornal Nacional, em uma peça do tucano.

De acordo com decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a resposta deverá ser veiculada no início do bloco diurno do programa eleitoral gratuito. Ainda cabe recurso.

Lançar candidatura na porta da penitenciária é ‘inacreditável’

O alvo de Alckmin nesta quarta-feira, 12, foi Fernando Haddad. Durante agenda de campanha em Minas Gerais, o tucano disse considerar “inacreditável” o lançamento da candidatura presidencial do PT ter acontecido “na porta de uma penitenciária”.

O nome de Haddad como cabeça de chapa petista foi confirmado publicamente na frente da sede da Polícia Federal em Curitiba, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso.

Haddad responderá por Dilma-Temer

Quem também estava em Minas Gerais e atacou Haddad foi Marina Silva. Em campanha na cidade de Belo Horizonte, a candidata da Rede afirmou que o ex-prefeito de São Paulo terá de responder “pelas coisas erradas” praticadas na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff.

Haddad desconversa

Em seu primeiro ato de campanha, no centro de São Paulo, Haddad desconversou sobre qual seria o papel de Lula no governo do PT em caso de vitória nas eleições 2018.

“Fizemos um programa muito pormenorizado para que a sociedade saiba o que faremos a partir de 1º de janeiro: reforma tributária para reduzir a carga sobre os mais pobres, reforma bancária para reduzir os juros, retomada de obras públicas", disse. "Então, quem quiser saber como será o próximo governo do PT, a nossa cartilha a partir de janeiro foi assinada por Lula e por mim", completou.

Promotores que processam Haddad e Alckmin serão investigados

Orlando Rochadel, corregedor nacional do Ministério Público (CNMP), mandou abrir reclamação disciplinar contra três promotores do MP de São Paulo: Wilson Coelho, Marcelo Mendroni e Ricardo Manoel Castro. A decisão foi tomada após memorando do conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, integrante do CNMP pela cota do Senado.

Aliado do senador Renan Calheiros, Bandeira de Mello pediu que a apuração de “feitos que possam ter impacto nas eleições 2018”. Ele fez referência expressa às ações propostas contra Haddad e Alckmin.

