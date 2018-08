Resumo das Eleições 2018: Bolsonaro rebate Ciro e TSE pode julgar processo de Lula

De segunda a sexta, o Estado publicará resumos com as principais notícias sobre as campanhas e o dia dos candidatos nas eleições 2018.

Confira abaixo os destaques desta quinta-feira, 30:

Bolsonaro rebate Ciro

Em agenda de campanha na cidade de Porto Alegre, o candidato Jair Bolsonaro rebateu as declarações de Ciro Gomes, que o chamou de “projetinho de Hitler tropical” nesta quarta, 29.

“Ele (Ciro) diz que Hitler é inteligente. Ele está tendo coragem de elogiar Hitler, o que já é uma coisa bastante complicada”, disse o candidato do PSL.

Em Campinas (SP), Ciro Gomes voltou a citar o termo “Hitlerzinho tropical” nesta quinta-feira. Assista o vídeo do Carrapato Estadão:

Vídeo de Alckmin

Na capital gaúcha, Bolsonaro também foi questionado sobre o vídeo de campanha de Geraldo Alckmin divulgado nesta quinta-feira. O material mostra objetos que representam problemas nacionais sendo atingidos por projéteis e termina com a mensagem “não é na bala que se resolve”.

Assista o vídeo abaixo:

“Armas não geram violência e flores não garantem a paz. Ele que deixe de andar com carro blindado e segurança que eu acredito na proposta dele”, respondeu Bolsonaro.

‘Remake’

Após acusações nas redes sociais, a campanha de Alckmin nega que o vídeo seja plágio de uma campanha inglesa pelo desarmamento. O vídeo, de 2007, é muito parecido com a peça de campanha do tucano. Clique aqui para ver a peça original.

MEC não comprou livro exibido por Bolsonaro

O livro “Aparelho sexual e Cia”, exibido por Bolsonaro durante entrevista ao Jornal Nacional, nunca foi comprado pelo Ministério da Educação.

De acordo com checagem publicada no Estadão Verifica, o livro não fez parte do conteúdo de combate à homofobia nas escolas brasileiras que ficou apelidado de “kit gay”.

Segundo a editora Companhia das Letras, que publicou o livro no Brasil, em 2011 o Ministério da Cultura comprou 28 exemplares para bibliotecas públicas.

Ameaça com arma

Uma funcionária da campanha eleitoral de Guilherme Boulos (PSOL) afirmou ter sido ameaçada com uma arma de fogo por um fã de Bolsonaro. Segundo o relato, o caso teria acontecido em frente ao comitê do candidato do PSOL, em Pinheiros, zona oeste paulistana.

A vítima, que teve o nome preservado, registrou um boletim de ocorrência nesta quarta-feira, 29, sobre o caso na Polícia Civil.

Alckmin X Bolsonaro I

Geraldo Alckmin acusou Bolsonaro de “não ter apreço” pelas pessoas ao comentar declarações de Ciro, que chamou o adversário de “Hitlerzinho”. “Um candidato que não tem apreço pelos mais pobres, pelas mulheres, pelos negros, pelos gays, pelos índios e pelas empregadas domésticas não é possível. A política precisa enxergar as pessoas. Não pode deixar ninguém para trás. Se não, é a incivilização. O grande massacra o pequeno. É com diálogo que vamos crescer”, disse o tucano.

Alckmin X Bolsonaro II

Para tentar conter o avanço de Bolsonaro no eleitorado paulista, a campanha de Geraldo Alckmin apelou a militantes e dirigentes de siglas aliadas para promover o tucano e desconstruir o adversário. Enquanto o ex-governador tem 16% das intenções de voto em São Paulo, Bolsonaro lidera as pesquisas com 22% no Estado (no cenário sem o ex-presidente Lula).

O temor é que Geraldo Alckmin repita o mesmo fenômeno que custou a derrota de Aécio Neves na corrida presidencial de 2014. Naquele ano, o tucano perdeu por 550 mil votos para Dilma Rousseff em Minas Gerais. Caso conseguisse uma vitória folgada em seu reduto eleitoral, Aécio teria conquistado a Presidência.

Alckmin X Bolsonaro III

A campanha de Alckmin quer intensificar movimentos para atrair eleitores de Bolsonaro nas eleições 2018, mas não deve atacar diretamente o candidato do PSL para isso. A estratégia é vender a ideia de que votar em Bolsonaro pode ajudar a eleger o PT, uma vez que no segundo turno seriam “todos” contra o capitão reformado.

Alckmin no JN: indireta ao PT

Alckmin foi sabatinado na bancada do Jornal Nacional nesta quarta-feira, 29. Durante a entrevista, ele foi questionado sobre as alianças na campanha eleitoral de 2018 e a tolerância do PSDB com tucanos envolvidos em casos de corrupção.

Presidente nacional do partido, Alckmin disse que a sigla “não passa a mão na cabeça de ninguém” e, após insistência do âncora William Bonner, disparou uma indireta aos petista que protestam contra a prisão de Lula.

“Nós não vamos na porta da penitenciária para contestar Justiça. Não transformamos réu em vítima", disse.

Registro de Lula

A ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disse nesta quinta-feira, 30, que discussões sobre o registro de candidaturas presidenciais não precisam necessariamente estar na pauta de sessões extraordinárias. A avaliação indica que a sessão desta sexta-feira, 31, pode incluir o processo do ex-presidente Lula.

A inclusão do caso só deve acontecer depois da defesa do petista se manifestar sobre os pedidos de impugnação feitos à Justiça Eleitoral. O prazo termina às 23h59 desta quinta-feira, 30.

Culpa do Tribunal da Lava Jato

O Broadcast Político teve acesso a parte da manifestação que será enviada pela defesa de Lula. Em mais de 200 páginas, a resposta ao TSE culpa, “em alguma medida”, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) pela “instabilidade político-jurídica” do julgamento do registro do ex-presidente e pede respeito aos compromissos internacionais de proteção aos direitos humanos.

Lula nas pesquisas eleitorais

O ministro Tarcísio Vieira, do TSE, rejeitou um pedido para que o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Operação Lava Jato, não fosse incluído em pesquisas eleitorais. Na decisão, o magistrado destacou uma resolução da Justiça Eleitoral que garante, nos levantamentos de intenção de voto, devem constar “os nomes de todos os candidatos cujo registro tenha sido requerido”.