'Restam poucos dias para o negacionismo e o obscurantismo', diz Covas no discurso da vitória

Em seu primeiro discurso após ser reeleito neste domingo, 29, o prefeito Bruno Covas (PSDB) fez críticas indiretas ao presidente Jair Bolsonaro, defendeu a democracia e criticou o ódio na política, mas evitou defender claramente a construção de uma frente ampla de centro contra o governo federal, como pregam aliados como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e a ex-prefeita Marta Suplicy.

"Restam poucos dias para o negacionismo e o obscurantismo. São Paulo disse sim a ciência e a moderação", disse o tucano, que estava ao lado do governador João Doria (PSDB). O governo paulista anuncia amanhã uma possível mudança de fase no Plano São Paulo, que define o nível de isolamento.

Em sua fala, Covas também se disse um "filho da democracia" e afirmou que "é possível fazer política sem ódio". Mas quando questionado se pretende fazer oposição a Bolsonaro, desconversou. "Nunca construí nada contra ninguém. Sou a favor do Brasil".

Ainda segundo Covas, em 2018 alguns analistas previam o "fim do PSDB". "É muito cedo para prever 2022, mas se o grande derrotado de 2018 foi o centro, o grande derrotado de 2020 foi o radicalismo".

O prefeito reeleito fez questão de sua fala de fazer uma homenagem ao vice eleito, Ricardo Nunes (MDB). "Quero fazer uma homenagem e um agradecimento especial ao meu vice Ricardo Nunes. Que sofreu muito nessa campanha. A partir de 1° de janeiro vamos mostrar qual a nossa visão de mundo". Quando questionado qual será o papel de Nunes no governo, Covas que o vice vai fazer "clínica geral e cuidar de tudo um pouco".

Com a fala pausada que virou sua marca, Covas pregou união. "São Paulo não quer divisões, não quer o confronto. É possível fazer política sem ódio. Vamos governar para todos. A partir de amanhã não existe mais distrito azul e vermelho, existe a cidade de São Paulo"

A chegada de Covas ao diretório estadual do PSDB, no Jardins, foi marcada pela aglomeração de correligionários e lideranças do PSDB. Faziam parte do séquito o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, o presidente estadual do partido, Marco Vinholi, o governador João Doria, o presidente municipal do PSDB, Fernando Alfredo, o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB), e até a deputada Joice Hasselmann, que disputou a prefeitura pelo PSL.

Em seu discurso, o governador João Doria disse que o PSDB foi o grande vencedor no Estado de São Paulo e "reuniu de norte a sul" o maior número de eleitores. "Bruno venceu a discriminação de uma doença e soube conduzir sua campanha sem fazer uso de fake news. Essa

foi a vitória do bom senso e da capacidade de gestão. Essa é a terceira eleição majoritária que conquistamos em 4 anos. O nosso compromisso é a prioridade para a saúde. O foco é a vacinação, a saúde e a ciência. Não fomos negacionistas", disse o governador.

O ex-deputado Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, também exaltou o desempenho do PSDB. "O PSDB passa a governar a maior número de eleitores do País e foi o partido que mais venceu eleições no 2° turno. Foi o menor custo por voto no processo. Essa eleição hoje consolida o momento do eleitor brasileiro, que não quer extremismos. O eleitor brasileiro quer moderação".

Marco Vinholi, presidente do PSDB-SP, disse que a vitória do partido foi "histórica" e o PSDB atingiu número de 184 prefeituras conquistadas no estado. "O PSDB governa o maior eleitorado de todo País", disse.