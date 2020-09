Republicanos e PSL confirmam candidatos à prefeitura em Sorocaba

SOROCABA – Duas das principais forças políticas da cidade confirmam, neste sábado, 12, as chapas que vão disputar a prefeitura de Sorocaba, interior de São Paulo, nas eleições de novembro. O pré-candidato do Republicanos, vereador Rodrigo Maganhato, mais conhecido como Rodrigo Manga, deverá ter seu nome homologado pelos convencionais. Vereador mais votado da cidade, Manga lidera pesquisas informais e terá como candidato a vice o empresário Fernando Martins da Costa Neto, ex-presidente do Esporte Clube São Bento.

No mesmo dia, o PSL confirma a candidatura da atual prefeita Jaqueline Coutinho a um novo mandato. Jaqueline vai com o advogado Roberto Freitas, do PSB, como vice. A prefeita também aparece entre as candidaturas mais citadas em pesquisas internas feitas por vários partidos.

Também está marcada para este sábado a convenção do DEM, em que a candidatura do médico Leandro Fonseca deve ser confirmada. O vice deverá ser anunciado durante o evento. O DEM elegeu o prefeito de Sorocaba nas eleições de 2016, mas José Crespo teve o mandato cassado em definitivo pela Câmara, em 2019. Sua vice, Jaqueline Coutinho, então no PTB, assumiu o cargo.