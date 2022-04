Republicanos anuncia a pré-candidatura de Damares Alves ao Senado pelo DF

BRASÍLIA - O Republicanos anuncia nesta segunda-feira, 25, a pré-candidatura da ex-ministra Damares Alves ao Senado pelo Distrito Federal, cargo que também será disputado por outra ex-ministra do presidente Jair Bolsonaro (PL), Flávia Arruda (PL). Nos bastidores, o movimento é visto como pressão para Flávia ceder a vaga da primeira suplência de sua chapa para o Republicanos.

Damares e Flávia deixaram o governo federal no dia 31 de março para ficarem aptas, pela Lei Eleitoral, a concorrer em outubro. A ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos transferiu seu título para o Distrito Federal e a expectativa majoritária, até o momento, é que ela disputasse uma vaga na Câmara dos Deputados. O objetivo seria ampliar a bancada bolsonarista em um eventual segundo mandato do atual presidente.

Já a ex-ministra da Secretaria de Governo (Segov) tem a pré-candidatura ao Senado acordada há meses com Bolsonaro em chapa com o atual governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). No entorno de Flávia, o lançamento de Damares ao Senado é visto com ceticismo e “xeque” do presidente do Republicanos, Marcos Pereira, interessado na suplência por apostar que a ex-chefe da Segov poderia voltar à Esplanada em eventual segundo governo Bolsonaro.