Ratinho Junior lidera corrida ao governo do Paraná nas eleições 2018, aponta pesquisa

Nova pesquisa Ibope de intenção de votos para o governo do Paraná nas eleições 2018, divulgada nesta terça-feira, 4, aponta o deputado estadual Ratinho Junior (PSD) em primeiro lugar, com 42% das intenções de voto e a atual governadora, Cida Borghetti (PP) com 13%. Na comparação com o levantamento publicado em 22 de agosto, Ratinho cresceu 9 pontos e Cida oscilou dentro da margem de erro de 3 pontos porcentuais. Este é o segundo levantamento do instituto realizado depois da oficialização das candidaturas na Justiça Eleitoral.

Na sequência aparece João Arruda (MDB), com 6% das intenções de voto – no levantamento anterior, ele tinha 5%. Dr. Rosinha (PT) também oscilou um ponto porcentual: passou e 3% para 4%. Piva (PSOL) tinha 2% e agora apareceu com 1% de citações dos eleitores. Ogier Buchi (PSL), Professor Ivan Bernardo (PSTU), Priscila Ebara (PCO) e Jorge Bernardi tiveram 1% das intenções de voto cada no levantamento atual. Geonísio Marinho (PRTB) não foi citado pelos eleitores pesquisados. Brancos e nulos somaram 16% e não souberam ou não opinaram, 14%.

Espontânea

Na modalidade espontânea, ou seja, quando o pesquisador somente pergunta ao eleitor em quem ele votaria, mas sem apresentar a relação de candidatos, Ratinho aparece na atual pesquisa com 17% das intenções de voto. Cida Borghetti tem 5%; João Arruda, 2%; e Dr. Rosinha, 1%. O restante dos postulantes ao cargo não pontuou. Brancos e nulos somaram 15%, e 57% dos entrevistados disseram que não sabem em quem votar.

Rejeição

O Ibope também mediu a taxa de rejeição dos paranaenses em relação aos candidatos ao governo do Estado nas eleições 2018. Nesse levantamento, os entrevistados podiam citar mais de um nome. A governadora Cida Borghetti e o candidato do PT, Dr. Rosinha, aparecem com 17% das citações. Ratinho Junior vem na sequência, com 12%; e João Arruda tem 11%. Piva tem 9% de rejeição e Priscila Ebara, 7%. Geonísio Marinho, Professor Ivan Bernardo, Jorge Bernardi e Ogier Buchi aparecem com 5% de rejeição dos eleitores, cada um.

Segundo o levantamento, 12% dos eleitores votariam em qualquer um dos candidatos e 33% não souberam responder à questão.

Ambas as pesquisas, de agosto e setembro, foram encomendadas pela RPCTV, afiliada da Rede Globo no Paraná.

Dados

Para a sondagem divulgada nesta terça, o Ibobe ouviu 1.204 eleitores entre os dias 1.º e 4 de setembro. O registro da pesquisa no TRE é PR-04985/2018 e no TSE, BR-01988/2018.