Rafael Greca é reeleito prefeito de Curitiba

CURITIBA - O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), foi reeleito prefeito da capital paranaense com 59,77% dos votos (equivalente a 465.889 votos), após a apuração de 95% das urnas. O segundo colocado foi o deputado estadual Goura Nataraj (PDT), com 13,26%, equivalente a 105.545 votos. Logo após a vitória, Greca agradeceu o apoio dos seus eleitores.

Leia Também Ataque de hackers no sistema do TSE não viola segurança da eleição

“Foi um ano em que fomos fustigados por uma pandemia, uma campanha difícil com adversários que usavam o desaforo na proporção da ausência de argumentos, mas agradeço a cada um de vocês que ergueram nossa gestão ao patamar de reconhecimento de termos a alegria de sermos o primeiro prefeito eleito proclamado nesta noite”, avaliou.

Greca irá comandar a Prefeitura de Curitiba pela terceira vez. “É com imensa alegria que assumo pela terceira vez a obrigação de navegar comigo em todas as necessidades , energias, alegrias e dores de nossa amada Curitiba”, comentou.

A reeleição de Greca confirmou a projeção da pesquisa Ibope que apontava sua reeleição com 56% dos votos. Para sua reeleição, Greca contou com o apoio do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, que indicou o vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) na chapa de Greca.

Para ratificar esse apoio, o governador impediu seu secretário de Justiça, Ney Leprevost (PSD) de concorrer ao pleito. Na última eleição, Leprevost disputou o segundo turno com Greca e quase saiu vitorioso. Seu nome era considerado como um dos principais adversários de Greca, além de Gustavo Fruet (PDT), que alegou não ter apoio financeiro e nem de suporte de seu partido para a disputa na capital.

Durante a campanha, o prefeito chegou a ser internado por ter contraído a Covid-19. Greca já ocupava a liderança nas pesquisas e não participou do debate realizado pela Band TV, e nos outros realizados em praças públicas, intitulados como Palco Aberto, como forma de protesto à falta de diálogo do prefeito na campanha.

Nas últimas semanas, o candidato a prefeito, deputado estadual Fernando Francischini (PSL) apresentou denúncias contra Greca sobre possíveis favorecimentos do atual prefeito em negócios da Prefeitura com empresas ligadas a familiares. Apesar do impacto inicial, o prefeito entrou na Justiça e conseguiu direito de resposta nos últimos programas eleitorais de Francischini, que terminou a eleição em terceiro lugar.