Rádio Eldorado estreia o programa 'Diário das Eleições' nesta segunda

A Rádio Eldorado amplia a cobertura das eleições 2018 nesta segunda-feira, 10 de setembro, com a estreia do “Diário das Eleições”. De segunda a sexta, às 9h30, logo depois do “Jornal Eldorado”, Carolina Ercolin e o time de jornalistas do Estadão analisam o cenário político nacional e o dia a dia das campanhas dos candidatos.

A equipe de comentaristas da nova atração da Eldorado é formada por Adriana Ferraz, repórter de Política do Estadão, Luciana Garbin, editora do Estadão, Clarissa Oliveira, editora do Broadcast Político, e Beth Lopes, colunista do Broadcast Político. As jornalistas vão comentar os principais temas e bastidores da corrida eleitoral, além de traçar um panorama sobre a disputa.

Carolina Ercolin, que também é apresentadora do “Jornal Eldorado”, acredita que o novo programa deve ajudar o ouvinte na escolha do seu candidato. “Os eleitores buscam conteúdo de qualidade transmitido de forma clara e ágil. Querem confiar no taco dos curadores que vão selecionar o que é de fato importante saber na reta final de uma cobertura eleitoral bem peculiar. A reunião desses elementos será o grande desafio do ‘Diário das Eleições’, um programa que ainda nasce arrojado pelo protagonismo feminino do elenco”, afirma.

A estreia do “Diário das Eleições” também reforça a tradição jornalística do Estadão. O editor de Jornalismo da Rádio Eldorado, Emanuel Bomfim, destaca o espaço da cobertura eleitoral que o programa passa a ocupar na emissora e a integração ainda mais intensa das mídias do Grupo Estado. “O programa aumenta a oferta de conteúdo eleitoral oferecida ao ouvinte da Eldorado. Dessa forma, estabelecemos um espaço mais amplo para analisar e noticiar tudo o que envolve o meio político nacional”, diz.

Bomfim também ressalta a presença exclusivamente feminina na composição do novo programa. “Com o “Diário das Eleições”, estamos abrindo ainda mais o espaço para o protagonismo de jornalistas mulheres dentro da emissora”, afirma.

A cobertura eleitoral ainda segue na programação com o “Jornal Eldorado”, de segunda a sexta-feira, às 6h, e o “Conexão Estadão”, às 18h.

O “Diário das Eleições” estreia no dia 10 de setembro e vai ao ar de segunda a sexta, às 09h30, logo após o “Jornal Eldorado”. Você ouve em FM 107,3, no site radioeldorado.com.br e nos aplicativos da Rádio Eldorado para iOS e Android.