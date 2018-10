Quem é Ratinho Júnior, o novo governador do Paraná

Ratinho Junior (PSD) foi eleito como governador do Paraná em primeiro turno neste domingo, 7. Ele venceu com cerca de 60% dos votos no Estado. A atual governadora, Cida Borghetti, ficou na segunda posição com pouco mais de 15% dos votos.

Natural de Jandaia do Sul (PR), Ratinho Júnior tem 37 anos e é filho do apresentador do SBT. Foi eleito deputado estadual em 2002, pelo PSB. No ano de 2006, ele eleito deputado federal, mas pelo PSC.

Ainda no PSC, Ratinho Júnior foi candidato a prefeito de Curitiba em 2012, mas acabou derrotado no segundo turno.

Em 2014, foi eleito como deputado estadual mais votado do Paraná e atuou como secretário de Desenvolvimento Urbano do ex-governador Beto Richa até setembro de 2017.

Nas eleições 2018, o novo governador paranaense contou com apoio do PSC, PV, PR, PHS, Avante, PRB, PPS e Podemos. De acordo com informações da Justiça Eleitoral, Ratinho Júnior declarou um patrimônio de R$ 13,4 milhões este ano.