Quadro de Bolsonaro permanece estável

O candidato do PSL ao Planalto nas eleições 2018, Jair Bolsonaro, permanece estável, conforme boletim médico divulgado na tarde desta segunda-feira, 17, pelo Hospital Albert Einstein. O relatório limita-se a dizer que o capitão do exército permanece em jejum oral e evolui sem sinais de infecção ou disfunções orgânicas.

Jair Bolsonaro foi esfaqueado no último dia 6 durante evento de campanha em Juiz de Fora (MG). O político está internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 7.

No domingo, 16, Bolsonaro recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Em um vídeo, ele aparece bem-humorado, andando pelo hospital com a ajuda de um andador e brincando com um dos médicos responsáveis pelo seu tratamento.