PV confirma aliança com Rede e Eduardo Jorge será vice de Marina

O PV aceitou ser vice da pré-candidata da Rede à Presidência, Marina Silva, nas eleições 2018. Dirigentes das duas siglas se encontraram nesta quinta-feira, 2, para acertar os detalhes finais. Ainda será feita uma consulta oficial aos diretórios da sigla, mas os verdes já reconhecem que há maioria pela coligação. Como o PV tem quatro deputados em exercício na Câmara dos Deputados e um senador, a aliança com a Rede faz com que a presença de Marina esteja garantida nos debates.

Candidato à Presidência em 2014 pelo PV, Eduardo Jorge deve ser indicado para compor chapa com Marina. Apoiador declarado dela, ele foi responsável pela reaproximação das siglas neste ano, depois de oito anos afastados. O ex-deputado federal sempre defendeu “apoio incondicional” na sigla à Rede.

"Não há dúvida de que há uma ampla maioria", disse a secretária de organização do PV, Carla Piranda. A consulta foi feita via grupo de WhatsApp da executiva nacional e Carla estima que cerca de 70% já aceitou o convite da presidenciável.

Confirmado o apoio, o PV trará para a campanha de Marina mais 10 segundo para cada bloco de propaganda eleitoral. Por dia, a chapa PV-Rede terá cerca de meio minuto de tempo de rádio e TV.

Depois da reunião desta manhã, da qual também participou, Eduardo Jorge disse que o apoio estava “bem encaminhado”, mas foi cauteloso. “Tem que esperar o respaldo dos dirigentes”. O convite, contudo, já havia sido aceito. “Se for do entendimento dos dois partidos (que devem compor), como vou dizer não?", completou.

Havia resistência em setores do PV contra a coligação, principalmente por alianças em Estados que já estão formadas com partidos que também têm presidenciáveis. O coordenador da Rede, Bazileu Margarido, esteve na reunião de hoje e admite que não será possível ter palanque para Marina em todas as regiões.

“Tem estados que claramente que não estaremos juntos e estamos buscando soluções. Não é possível estar junto nos 27 estados”, disse Bazileu. As negociações são “uma corrida contra o relógio” para que os dois possam estar juntos na convenção nacional da Rede no sábado, 4. O PV quer fazer a consulta oficial à sua executiva, exigida pela legislação eleitoral, até amanhã para que Eduardo Jorge esteja no palanque de Marina no sábado.

O encontro desta quinta-feira durou cerca de 1h30 e foi o primeiro desde o convite da Rede. Os dirigentes da sigla de Marina, Pedro Ivo Batista e Bazileu Margarido, foram para São Paulo se reunir com o presidente do PV, Jorge Luiz Penna, e Eduardo Jorge. Ex-secretário da gestão do PSDB em São Paulo, Penna integrava a ala do partido que defendia apoio ao presidenciável tucano, Geraldo Alckmin.