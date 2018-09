PT publica perfil com informação falsa sobre trajetória escolar de Haddad

A campanha de Fernando Haddad (PT) à Presidência da República publicou um perfil com informação falsa a respeito dos estudos do candidato, que foi oficializado no pleito pelo partido na última quarta, 12, em substituição na chapa a Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Lava-Jato.

No texto "Você já conhece Fernando Haddad?", publicado no site da coligação "O Brasil Feliz de Novo", a campanha afirmou que Haddad sempre estudou em escola pública. Uma informação incorreta e que já não aparece no site da campanha.

A assessoria da campanha confirmou ao Estado a publicação do erro e disse ter providenciado imediatamente a correção. O equívoco foi apontado primeiro pelo Blog do Josias, do UOL.

"Mesmo tendo estudado sempre em escola pública, Haddad se formou em Direito pela Universidade de São Paulo, depois se tornou mestre em Economia e doutor em Filosofia", informava a primeira versão do perfil, publicada no dia 22 de agosto. A versão corrigida omite os estudos do candidato anteriores ao ingresso na universidade.

Haddad estudou de 1970 a 1977 no Ateneu Ricardo Nunes, uma instituição privada, no bairro Planalto Paulista em São Paulo e, entre 1978 a 1980, Haddad fez o segundo grau (equivalente ao atual Ensino Médio) no Colégio Bandeirantes, na Vila Mariana, uma das mais tradicionais escolas privadas da capital paulista.

Em 1981, Haddad ingressa no curso de Direito da Universidade de São Paulo, pública, e lá também faz mestrado em Economia e doutorado em Filosofia.