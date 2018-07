Haddad vai citar 'Lula Livre' em lançamento de candidatura de Luiz Marinho em SP

O ex-prefeito de São Paulo e coordenador do programa de governo do PT para a Presidência, Fernando Haddad, chegou por volta das 9h40 à convenção estadual do partido realizada na manhã deste sábado, 28, na capital paulista. Ao Estadão/Broadcast, ele disse que pretende fazer um discurso que contemple o favoritismo à confirmação da candidatura do ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, ao governo do Estado, mas também deve citar questões relativas ao ex-presidente Lula.

"Não costumo escrever discurso previamente, mas ideia é ter uma fala unificada sobre o partido", afirmou. Haddad também comenta que ainda não sabe quanto tempo terá para discursar durante a convenção, mas não pretende permanecer por muito tempo pois segue para a feira literária Flip, em Paraty (RJ).

O evento também tem a função de ato em prol da liberdade do ex-presidente Luiz Ináico Lula da Silva. Cartazes espalhados pelas paredes pedem "Lula livre" e chamam a militância para apoiar a candidatura de Marinho.