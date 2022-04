PT oficializa apoio a Marcelo Freixo para governo do Rio de Janeiro

Em reunião do diretório estadual do Rio de Janeiro, o PT aprovou neste domingo, 3, o apoio à candidatura do deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) para o governo do Estado. A aliança com o PSB também envolve o nome de André Ceciliano (PT) para o Senado.

A aprovação de Freixo foi quase unânime, conquistando 52 dos 55 votos dos dirigentes petistas. Em suas redes sociais, o parlamentar agradeceu: “Muito feliz com o apoio do PT e do presidente Lula. Vamos juntos vencer o bolsonarismo e reconstruir o Brasil e o Rio de Janeiro.”

Com apoio de Lula, Freixo lidera disputa ao governo. Segundo os resultados da pesquisa Genial/Quaest para o Palácio Guanabara, publicada nesta terça-feira, 22, Freixo aparece empatado tecnicamente, no limite da margem de erro, com o atual governador Cláudio Castro, do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Em simulação de primeiro turno, o governador tem 21% das intenções de voto, ante 17% de Freixo.

A mesma pesquisa simulou um eventual segundo turno entre os dois candidatos. Sem apoio dos presidenciáveis, Castro fica na frente com 34% das intenções de voto, enquanto Freixo tem 30%. Na pergunta em quem o eleitor votaria para governador se Freixo tivesse apoio de Lula e Castro de Bolsonaro, as intenções de voto no parlamentar do PSB sobem para 41%, enquanto Castro aparece com 36%.