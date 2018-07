PSOL oficializa Professor Piva como candidato ao governo do Paraná nas eleições 2018

CURITIBA - A convenção do PSOL oficializou nesta sexta-feira, 27, a candidatura do Professor Piva ao governo do Paraná nas eleições 2018. A professora e assistente social Fernanda Camargo (PSOL) será a candidata a vice. O partido tem apoio do PCB no Estado, mas compôs sua chapa majoritária somente com nomes da sigla.

Para o Senado, o PSOL do Paraná oficializou os professores Rodrigo Tomazini (PSOL) e Jacqueline Parmigiani (PSOL) – e deverá contar com 30 candidatos para a Câmara dos Deputados e 20 para a Assembleia Legislativa.

“O Paraná nunca teve um representante do andar de baixo no Palácio Iguaçu (sede do governo). O poder é exercido por poucas famílias, historicamente é um grupo restrito, pequenas oligarquias que comandam. Seria algo inédito chegar ao cargo”, declarou Piva.

Luiz Romero Piva, de 55 anos, trabalha como professor de história na rede pública de ensino. No ano 2000, foi eleito vereador em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Já foi candidato a deputado estadual e saiu derrotado duas vezes de disputas à prefeitura de Almirante Tamandaré e outras duas de eleições ao Senado.

Na campanha de 2014 para senador, Piva polemizou defendendo o fim do Senado e a implantação de um sistema unicameral no Brasil. Em entrevista ao Estado, ele manteve o posicionamento. “O Senado foi criado para acomodar os amigos de dom Pedro 2º e impedir que os deputados fizessem algo que ele não gostava. Hoje não é muito diferente. Normalmente, o Senado revisa para pior, do ponto de vista dos interesses do povo brasileiro."

Como prioridades de gestão o candidato do PSOL elenca o acesso ao serviço público de qualidade e o respeito ao meio ambiente para atender os interesses dos trabalhadores.