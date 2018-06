PSOL confirma pré-candidatas sem-teto e ialorixá em chapa na Bahia

SALVADOR - O PSOL confirmou na manhã desta terça-feira, 26, a composição da chapa majoritária com a qual o partido disputará as eleições deste ano na Bahia. Além do geólogo Marcos Mendes, que tentará se eleger governador, e do sociólogo Fábio Nogueira, pré-candidato a senador, a aliança contará com a líder do Movimento dos Sem Teto da Bahia (MSTB), Dona Mira, na postulação ao cargo de vice-governadora, e com a ialorixá Bernadete Souza como suplente na disputa por uma cadeira no Senado. Todos são militantes da sigla.

+ Veja a página especial sobre a cobertura regional das eleições 2018

A composição, confirmada por Nogueira, será lançada oficialmente durante o desfile cívico que comemora a Independência da Bahia, no dia 2 de julho. Na ocasião, o partido planeja organizar uma feijoada e instalar um telão em uma praça do Pelourinho para que a militância assista ao jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Rússia 2018.

"Será um lançamento itinerante", afirmou o pré-candidato ao Senado Fábio Nogueira, referindo-se à dinâmica dos festejos do 2 de julho, marcados por uma caminhada com forte teor político entre a Lapinha e o Terreiro de Jesus, no Pelourinho. "Queremos andar e mostrar que a chapa do PSOL garante a representatividade, porque elas duas são militantes do movimento social, além da paridade de gênero e de raça", afirmou.

+ Exclusão de PSB e PCdoB de chapa petista na Bahia divide base do governo Rui Costa

O presidenciável do PSOL e coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, deverá participar do evento, que acontecerá no Centro Histórico de Salvador. Ele também confirmou que, no dia seguinte, Boulos participará de um seminário sobre a questão racial.