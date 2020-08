PSL vai anunciar candidatura de Joice à Prefeitura de SP em convenção

O PSL vai anunciar nesta segunda-feira, 31, em convenção partidária, a candidatura da deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) à Prefeitura de São Paulo. A informação foi confirmada neste domingo, 30, pelo deputado Júnior Bozzella, presidente estadual do partido e coordenador de campanha de Joice.

A decisão de marcar a convenção para segunda surpreendeu até o entorno de Joice. Bozella optou por uma convenção “discreta e barata” para oficializar a candidata. A ideia foi blindar a deputada contra movimentos internos do PSL bolsonaristas.

A vaga de vice da chapa continua aberta, segundo Bozella. O ex-secretário da Receita do governo Bolsonaro, Marcos Cintra, chegou a ser cogitado para o cargo, mas vai assumir a coordenação do plano de governo da candidata. O economista de 74 anos foi demitido por Bolsonaro em setembro do ano passado. "Abriu essa vaga para mais uma pessoa que possa vir a somar. Deixamos possibilidades como DC, PMB e PTC", disse Bozella ao Estadão.

O anúncio de Joice como candidata à prefeitura se dá no momento em que a sigla retoma conversas com o presidente Jair Bolsonaro, que deixou o partido em novembro do ano passado para fundar o Aliança Pelo Brasil. De acordo com Bozella, o PSL tocou seu projeto no Estado, mesmo após o desligamento do mandatário. "Continuamos crescendo nesse período, isso mostrou que o partido tem uma independência, uma luz própria."