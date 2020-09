PSDB desiste de candidatura própria em Rio Preto

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – O PSDB não terá candidatura própria em São José do Rio Preto na eleição deste ano e vai apoiar a coligação do atual prefeito Edinho Araújo (MDB), cujo vice é o ex-deputado estadual Orlando Bolçone (DEM). A definição saiu no final da tarde desta terça-feira, poucas horas depois da passagem do governador João Doria (PSDB) pela cidade, onde ele se encontrou com Edinho no aeroporto e inaugurou a Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais).

Desde o último sábado, com a desistência do pré-candidato tucano, o vereador Renato Pupo, não havia consenso sobre qual rumo deveria ser tomado na campanha majoritária. Um outro pré-candidato chegou a ser apresentado e as conversas de bastidores se intensificaram com o MDB e com o PSB, comandado pelo ex-prefeito Valdomiro Lopes da Silva Júnior que, até o momento, não oficializou sua candidatura.

Em nota conjunta, assinada pelos presidentes Marco Vinholi (Diretório Estadual), que integrou comitiva de Doria, e Manoel Gonçalves (Diretório Municipal), o PSDB declarou que a “decisão levou em conta o correto trabalho do prefeito durante sua gestão, o desenvolvimento da cidade, o apoio do vice-governador Rodrigo Garcia e a parceria com o governador João Doria”.

Também em nota, Edinho e Bolçone declararam que “estão se sentindo honrados com o apoio do PSDB”. As convenções do PSB e do PSDB estão marcadas para amanhã, dia 16.