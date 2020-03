PSDB avança sobre movimentos de renovação e o partido Novo em SP

Com a decisão do partido Novo de lançar apenas 35 candidatos a prefeito em todo Brasil nas eleições de 2020, o PSDB paulista promoveu uma ofensiva para atrair lideranças da sigla que ficaram sem legenda para disputar prefeituras no interior de São Paulo.

Pelos cálculos de dirigentes tucanos, o PSDB vai lançar pelo menos 20 candidaturas de nomes que ficaram sem legenda devido ao rigoroso processo de seleção da legenda fundada pelo ex-presidenciável João Amoedo. A estratégia desenhada pelo entorno do governador João Doria visa ainda a criar programas de formação política para rivalizar com grupos de renovação como o RenovaBR, que é ligado ao apresentador Luciano Huck.

“Apostamos em candidaturas de renovação, sem extremismo ideológico para exercer mandato”, disse o presidente estadual do PSDB e secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vinholi.

Pelos cálculos da sigla, pelo menos mais dez pré-candidatos a prefeito do interior paulista que eram ligados a outros movimentos de renovação migraram para o PSDB para disputar as eleições municipais.

“São quadros que já chegam com a alta qualificação técnica, justamente por já terem a experiência de ter atuado em grupos de renovação e que concordam com programa do PSDB”, disse o dirigente tucano.

O Novo cobra uma taxa de R$ 300 para os postulantes ao cargo de vereador e promove um processo seletivo.