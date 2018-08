PSC anuncia aliança com Alvaro Dias; Paulo Rabello será candidato a vice

BRASÍLIA - O PSC anunciou nesta quarta-feira que Paulo Rabello é pré-candidato a vice-presidente do Brasil na chapa com Alvaro Dias (Podemos) para as eleições 2018. Os dois se reuniram por cerca de uma hora na sede do PSC em Brasília e, mais tarde, oficializaram a aliança para a imprensa.

"Quero manifestar a alegria que é ter na minha chapa o economista do ano", disse Alvaro Dias logo após o anúncio. Para ele, Rabello agrega qualificação técnica à chapa, algo "indispensável para as mudanças que o País precisa no momento". O senador afirmou que a demora na escolha de seu vice aconteceu porque havia mais de um nome sendo estudado. Mas preferiu não dizer quem.

Dias disse que há convergência entre as propostas dos partidos e que não houve problema em realizar a aliança. Ex-presidente do BNDES, Rabello disse que o Brasil precisa aprender a "voar direito". "Este é o início da refundação da república. Estamos dando o primeiro passo para acabar com a picaretagem na política brasileira", comemorou.

Rabello chegou a confirmar candidatura própria à Presidência da República, no último dia 20. De acordo com o presidente da sigla, Pastor Everaldo, recuou para poder ser vice de Alvaro. "Rabello apresentou uma carta ao partido solicitando que ele fosse liberado da candidatura de presidente para compor uma chapa de vice com o senador", informou Everaldo.

No evento que oficializou a aliança, Dias ainda comentou que segue conversando com outros partidos para compor a coligação. Mais cedo, o PRP anunciou apoio. "Com certeza, até o fim de semana agregaremos outros dois partidos". O Pros é apontado como uma possibilidade.