PSB vê Joaquim Barbosa alinhado à sua diretriz econômica

O PSB considera que o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa está alinhado às diretrizes do partido para a economia. Barbosa, que poderá disputar a Presidência pela legenda, costuma se definir como um social-democrata, adepto da responsabilidade fiscal, mas defensor de um Estado indutor do desenvolvimento social. A um interlocutor, o ex-ministro do STF afirmou que sua história de vida, marcada pela superação da pobreza, não lhe permite abraçar um projeto ultraliberal ou defender o “capitalismo selvagem”.

++ Imagem de Joaquim Barbosa melhora em relação a março, aponta Ipsos

No encontro com a cúpula e os principais líderes do partido, nesta quinta-feira, em Brasília, o ex-ministro recebeu a cópia de um documento da Fundação João Mangabeira – braço teórico do PSB – com os princípios que devem nortear o eventual futuro programa de governo da legenda.

+ Eleições: conheça os pré-candidatos à Presidência

O nome do ex-ministro ganhou força como candidato à Presidência após a mais recente pesquisa Datafolha, na qual alcança entre 8 e 10 pontos porcentuais de intenção de voto.

++ Votos indicam pensamento de Joaquim Barbosa

++ Presidente do PSB diz que Eduardo Campos sofreu mais resistências do que Joaquim Barbosa

Na reunião do PSB, Joaquim Barbosa frustrou correligionários mais animados ao não assumir a pré-candidatura. “Há dificuldades dos dois lados. O partido tem sua história e eu tenho minhas dificuldades do lado pessoal. Não convenci a mim mesmo que devo ser candidato.”

++ Joaquim Barbosa: ‘Não convenci a mim mesmo que devo ser candidato à Presidência’

Ele, porém, não escondeu a satisfação com o desempenho na pesquisa sobre as eleições 2018. “Olha, para quem não frequenta ambientes públicos, órgãos públicos, não dá entrevista, leva uma vida pacata, está muito bom, né?”

++ PSB quer candidatura de Barbosa até o dia 15

Resistências internas ao nome do eventual candidato Joaquim Barbosa, concentradas nos governadores Márcio França (São Paulo) e Ricardo Coutinho (Paraíba), são consideradas pontuais pela direção da sigla.

CONVERGÊNCIA ENTRE JOAQUIM BARBOSA E PSB

A avaliação é de que a candidatura de Joaquim Barbosa para presidente depende do ex-ministro. No longo processo de negociação que culminou com a sua filiação, há cerca de duas semanas, ele ouviu e defendeu teses alinhadas com o pensamento majoritário do PSB, conforme dirigentes socialistas.

+ Ala afro do PSB espera Joaquim Barbosa com cartazes e pétalas de rosa

Nas conversas com deputados e dirigentes, Barbosa defendeu programas de transferência de renda, ampliação do acesso às universidades, manutenção do Bolsa Família e admitiu um projeto de privatização que não chegue a setores estratégicos.

++ PSB já vê consenso para candidatura de Barbosa

“A posição que o Joaquim nos colocou sobre privatização é a mesma que a nossa: não tem que ficar com o setor de portos, aeroportos e estradas”, disse o líder do PSB na Câmara, Júlio Delgado (MG). Neste caso, estatais como Petrobrás e Eletrobrás ficariam fora do programa.

++ 'Saúdo a decisão dele de entrar na política', diz Marina sobre Barbosa

Outro tema tratado nas conversas reservadas entre o ex-ministro do STF e o PSB foi a reforma da Previdência. Quando integrava o Supremo, Joaquim Barbosa votou pela constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária de servidores aposentados, no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.

Mais recentemente, ele já se manifestou a favor de uma reforma do sistema de aposentadorias, mas contra o projeto do governo de Michel Temer.

+ ANÁLISE: O ex-presidente do STF e seus trunfos

“Joaquim nos disse que essa proposta apresentada não rompeu com privilégio nenhum. Faz com que os pobres coitados pendurados no teto do INSS tenham que pagar pela reforma”, disse Delgado. Segundo ele, Barbosa defende uma reforma “escalonada, não de uma vez”, que respeite “o direito adquirido”.

Joaquim Barbosa e economistas

Joaquim Barbosa não indicou aos interlocutores um economista de referência ou uma escola ou corrente de preferência. O PSB não tem hoje um nome majoritário. O último foi Luciano Coutinho, que se afastou da legenda após ingressar nos governos petistas.

+ PSB traça estratégia para tornar Joaquim Barbosa mais conhecido no interior do País

Segundo o secretário-geral da legenda e presidente da Fundação João Mangabeira, Renato Casagrande, a intenção é que o ex-ministro se reúna com diversos economistas nos próximos meses. Ele poderá se encontrar com Armínio Fraga, que presidiu o Banco Central no governo Fernando Henrique Cardoso.

No início de março, o 14.º congresso nacional do PSB marcou um “reencontro” do partido com a sua origem de centro-esquerda. No documento Projeto Brasil – entregue ontem a Joaquim Barbosa e aprovado no congresso –, o partido defende propostas como uma “política fiscal contracíclica” e aumento dos tributos sobre patrimônio e renda.

“Não é ainda o programa de governo, mas é um projeto de longo prazo e a visão política e econômica do PSB”, disse Casagrande. / EDUARDO KATTAH, PEDRO VENCESLAU, JULIA LINDNER, ISADORA PERON e IRANY TEREZA