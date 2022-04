PSB elege nova cúpula e formaliza programa com críticas à esquerda e aceno a conservadores

BRASÍLIA - O PSB elegeu neste sábado, 30, a nova direção nacional da legenda e formalizou novo programa do partido que será apresentado à chapa formada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo ex-governador Geraldo Alckmin, recém-filiado ao PSB, nas eleições presidenciais de outubro.

O novo programa foi aprovado no último dia do chamado Congresso da Autorreforma do PSB, que atualizou as diretrizes da legenda, em Brasília. Umas das resoluções apresentadas no evento colocou para Alckmin a tarefa de atrair os conservadores, incluindo os evangélicos e os integrantes do agronegócio, segmentos próximos ao bolsonarismo, para a campanha de Lula.

"Temos a convicção que o governador Alckmin exercerá um papel fundamental nessa tarefa política que exige ampliar o diálogo, interagir com aquelas que não pertencem à nossa tradição ou campo político, procurar como parceiros na agenda de construção do País os cristãos em geral, os evangélicos, o agronegócio, aqueles que se definam como conservadores, mas que tenham convicções democráticas", diz a resolução de análise de conjuntura e eleições.

Alckmin deve ser oficializado como vice de Lula no dia 7 de maio, quando o PT marcou o lançamento da candidatura do petista à Presidência, em São Paulo. As propostas do PSB serão apresentadas à campanha. O novo partido de Alckmin, que ganhou um cargo na direção nacional da legenda, propõe um projeto nacional de desenvolvimento para o País, a revogação do teto de gastos públicos, a revogação da reforma trabalhista, com propostas mais modernas, e a aprovação do parlamentarismo.

O evento do PSB contou com gritos de "fora, Bolsonaro" e de "Olê, olê, olá, Lula, Lula". A legenda elencou como "meta maior" a derrota de Bolsonaro nas eleições de outubro e, por isso, concordou em ampliar o leque de alianças na formação de uma chapa de frente ampla na disputa eleitoral. Em uma das resoluções aprovadas, o partido fez críticas veladas ao PT, afirmando que a esquerda não fez reformas necessárias para o País e caiu em corrupção.

"Faltou e ainda falta um projeto de país. Mesmo a esquerda, da qual o PSB é parte, não implantou as reformas estruturais necessárias à transformação da sociedade, como as reformas política, tributária, agrária, urbana e trabalhista, e não modernizou a prática política, pelo contrário, parte dela aderiu a formas tradicionais de realizar aliança por meio do corporativismo, do patrimonialismo, da fisiologia e da corrupção", diz o documento.

Nos bastidores, a entrada de Alckmin foi comemorada por filiados do PSB, que atribuíram ao ex-governador um "gesto de grandeza" de concordar ser vice de Lula após ser derrotado pelo petista em eleições anteriores. Agora, os dois partidos devem definir qual será o papel do ex-governador na campanha e no governo. Alckmin pode ficar, por exemplo, com a tarefa de formular um projeto de revisão na lei trabalhista e no programa de saúde do governo federal.

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, foi reconduzido ao comando do partido pelos próximos três anos. Alckmin ganhou o cargo de vice-presidente de Relações Governamentais, o terceiro na escala da cúpula, antes ocupado pelo ex-deputado Beto Albuquerque (RS), que foi eleito para a vice-presidência de Relações Interpatidárias.

Além disso, o ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, outro recém-filiado, ficou com a vice-presidência de Movimentos Sociais. Os deputados Marcelo Freixo (RJ) e Tabata Amaral (SP), que também entraram no partido recentemente, vão compor o comando da legenda como secretários nacionais.