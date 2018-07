PRTB lança candidato ao governo do Paraná nas eleições de 2018

CURITIBA - Em convenção realizada em Curitiba, neste sábado, 28, o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) oficializou a candidatura do economista Geonísio Marinho ao governo do Paraná e de Paulo Nori como vice nas eleições de 2018.

Também foram definidos os nomes de Rodrigo Reis e José Maria Boni como candidatos ao Senado pelo partido. A sigla deve disputar o pleito com chapa pura. “Todo mundo vai dizer que é a renovação. Eu me enquadro como uma opção nova. Por não ter exercido nenhum mandato público, acredito ser a única opção que se tem diante das famílias que dominam o Estado”, declarou Marinho ao Estado.

O candidato afirma representar uma candidatura de direita. “Hoje, a direita chegou para poder fazer a mudança, a esquerda cansou”, disse. Ele promete cortar metade dos comissionados no governo, privatizar a gestão de presídios, e criar uma lei para obrigar alunos a cantar o hino nacional diariamente nas escolas.

Marinho tem 60 anos, é economista e natural de Curitiba. Na política desde 1991, ele nunca foi eleito.

Apoios

Também no sábado, o PR do Paraná declarou apoio ao candidato ao governo Ratinho Junior (PSD) e sugeriu os nomes de Akemi Nishimori e Marcel Micheletto para serem candidatos a vice na chapa do deputado estadual. O PMN definiu coligação pela campanha da governadora e pré-candidata à reeleição, Cida Borghetti (PP). A convenção do PP ocorrerá no próximo domingo. Ambos os partidos não definiram nomes para a disputa ao Senado.