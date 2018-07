PROS declara apoio a Marília Arraes e aliança deve ser formalizada na terça

RECIFE – O PROS vai formalizar o apoio à candidatura da vereadora do Recife Marília Arraes (PT) ao governo de Pernambuco para as eleições 2018, na próxima semana, indicando o secretário da Organização dos Estados Americanos (OEA), Maurício Rands para a chapa majoritária. Com uma das vagas ao Senado destinada ao deputado federal Sílvio Costa (Avante) e a outra reservada para a reeleição de Humberto Costa (PT), Rands deve ocupar o cargo de candidato a vice-governador.

+ PT pode adiar pela 3ª vez decisão sobre candidatura de Marília Arraes em Pernambuco

Segundo o Estado apurou, o diretório estadual do PROS – que desde abril mantinha uma postura de independência – se reunirá com Rands na segunda-feira, 23, para apresentar a proposta já aprovada pela maioria do partido. A expectativa é de que na terça-feira, a legenda convoque uma coletiva de imprensa para confirmar publicamente a aliança.

Filiado ao PROS neste ano, Rands é secretário de Acesso a Direitos da OEA em Washington, nos Estados Unidos. Foi líder do PT na Câmara e deixou o partido em 2012 para se filiar ao PSB e integrar a gestão pernambucana de Eduardo Campos, morto em acidente aéreo em 2014, durante a campanha presidencial.

+ PROS propõe Maurício Rands para compor chapa com Rede, Podemos e PSDB

Rands chegou a ser apresentado como nome do do PROS para ser vice e compor chapa com Marina Silva (Rede), Alvaro Dias (Podemos) e Geraldo Alckmin (PSDB), mas a expectativa do diretório estadual é que ele esteja numa coalizão para o governo de Pernambuco. Na última quinta-feira, durante a eleição dos 45 diretores titulares e 15 suplentes da agremiação a maioria dos dirigentes defenderam o projeto de Marília Arraes (PT) como caminho para o partido.

Neste final de semana, o presidente estadual do PROS, o deputado federal João Fernando Coutinho, e Marília cumprem agenda conjunta de reuniões com lideranças políticas e movimentos sociais em cidades do Sertão pernambucano sinalizando que a coligação está garantida. A pessoas próximas, o parlamentar diz que a candidatura de Marília é “irreversível” e já se refere a ela como “futura governadora”.

+ PT, MDB e DEM saem na frente na disputa por duas vagas para o Senado em Pernambuco

A chegada do PROS à chapa da petista além de garantir mais 31 segundos de tempo de TV e o apoio de 56 pré-candidatos a deputados estadual pode levar ainda outra legenda para o palanque de Marília: o PMN. De acordo com dirigentes do PROS, o PMN se comprometeu em uma aliança para a disputa proporcional e “o diálogo para a campanha majoritária está evoluindo”.

+ Líderes do bloco tratam Josué Gomes como vice nas eleições 2018

Por meio da assessoria de imprensa, Marília informou que ainda não se posicionaria sobre o assunto. Maurício Rands não foi localizado. A convenção estadual do PT para decidir se o partido terá candidatura própria ou se apoiará a reeleição do governador Paulo Câmara (PSB), está marcada para o dia 2 de agosto. O PROS Pernambuco se reunirá no dia 5 do mesmo mês.