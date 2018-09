Problema técnico impede programa eleitoral de candidatos a deputado estadual de Doria de ir ao ar

Os candidatos a deputado estadual da coligação Acelera São Paulo (PSDB-DEM-PRB-PTC-PP) nas eleições 2018 não participaram do primeiro dia de transmissão da propaganda eleitoral gratuita na televisão, que contou também com a campanha de candidatos a governador e senador.

Segundo a coligação, um problema de ordem técnica impediu a distribuição do programa eleitoral dos deputados. " A transmissão já foi feita e normalizada para o programa desta noite", disse a campanha em nota. "O equipamento que apresentou problema foi substituído."

Os programas do candidato a governador João Doria e dos candidatos ao Senado, Mara Gabrilli e Roberto Tripoli foram exibidos normalmente.

Na campanha estadual, a saída de Doria da prefeitura foi explorada por seus principais adversários, Marcio França (PSB) e Paulo Skaf (MDB). O tucano concentrou-se em apresentar-se ao eleitorado do interior e do litoral que ainda não o conhece.

O candidato do PT, Luiz Marinho, baseou o programa em sua relação com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de quem foi ministro do Trabalho e da Previdência. Lula, que tem o registro da candidatura julgado hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apareceu no programa ao lado do candidato.