Presidente do TSE marca audiência com advogados de Bolsonaro e Haddad para tratar de fake news

BRASÍLIA - A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, marcou uma audiência para esta terça-feira, 16, às 18h, com os advogados eleitorais de Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). Segundo o Estadão/Broadcast apurou, Rosa Weber deverá tratar da disseminação de notícias falsas (fake news) na reta final da campanha das eleições 2018.

Na quarta-feira, 10, pela primeira vez durante a campanha eleitoral, houve uma reunião do Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições do TSE. Um novo encontro foi marcado para o próximo dia 22, desta vez com a participação de representantes das plataformas Google, Facebook e WhatsApp.

Para conselheiros ouvidos reservadamente pelo Estadão/Broadcast, a Corte Eleitoral subestimou o impacto da proliferação de notícias falsas durante a campanha. Para um deles, o TSE "está atuando a reboque dos fatos."

O tribunal lançou na quinta-feira, 11, uma página para informar os internautas sobre a disseminação de notícias falsas que atingem a imagem da Justiça Eleitoral e questionam o sistema de urnas eletrônicas. A página pode ser acessada neste link.