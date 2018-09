Presidente do PRTB diz que é 'impensável' tirar Mourão da chapa de Bolsonaro

O presidente nacional do PRTB, Levy Fidelix, saiu em defesa do general Hamilton Mourão neste sábado, 29, e disse que é "impensável" tirar seu correligionário do posto de vice na chapa do candidato Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência da República nas eleições 2018.

Na sexta-feira, 28, a Coluna do Estadão revelou que militares pró-Bolsonaro avaliaram trocar o general Mourão após recorrentes declarações polêmicas do vice, como as criticas ao décimo terceiro salário, para evitar que ele cause mais prejuízos à candidatura de Bolsonaro. O grupo desistiu da medida devido ao risco de ter a chapa cassada pela Justiça Eleitoral, já que o prazo para substituir o candidato esgotou no dia 17 deste mês.

"Isso não corresponde à realidade. Quem se pronunciou o fez indevidamente. Não sabe da importância de ter o general Mourão nesse momento, mesmo que tenha alguns problemas, algumas firulinhas", disse Fidelix.

Embora não fale com Bolsonaro desde o atentado a faca sofrido pelo presidenciável no dia 6 de setembro em Juiz de Fora (MG), Fidelix afirmou que o acordo que definiu Mourão como vice segue de pé. "Esse acordo que fiz foi com o Bolsonaro, diretamente com ele. Não fiz com nenhum desses militares, especialmente que não são da ativa, que estão no entorno dele e outros assessores. Não passou pela cabeça de Mourão nem na minha cabeça. Somos visceralmente contra. É algo impensável", completou.