Prefeito e vice cassados antes das eleições reassumem os cargos em Itupeva

SOROCABA - O prefeito de Itupeva, em São Paulo, Marcão Marchi (PSD), e o vice-prefeito Alexandre Mustafá (PSDB), que tiveram os mandatos cassados e foram afastados pela justiça 13 dias antes das eleições, reassumiram seus cargos nesta quinta-feira, 19. A recondução aos postos foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O ministro Sérgio Banhos decidiu que os dois gestores deveriam reassumir o comando da prefeitura até o julgamento de um recurso especial, ainda sem data para acontecer. Banhos afirmou que, “neste momento da pandemia, não pode ocorrer a interrupção de uma gestão que está cuidando das pessoas”.

Mesmo com os mandatos cassados, Marchi e seu vice concorreram às eleições, no último dia 15, e foram reeleitos. A dupla recebeu 12.396 votos (45,49%), superando por pouca diferença Rogério Cavalin, do MDB, que teve 11.827 (43,40%). Antes da decisão do TSE, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) já havia determinado a realização de novas eleições na cidade em 30 dias, medida agora revogada.

Marchi e Mustafá tiveram os mandatos cassados no início de outubro pelo TRE, acusados de fazer campanha antecipada nas eleições de 2016. Houve recurso e a decisão foi confirmada de forma liminar pelo TSE no início de novembro. Na decisão, foi determinado que se afastassem da administração em 24 horas. A presidente da Câmara, vereadora Tatiana Salles (PSB), assumiu interinamente a prefeitura. A assessoria de Marchi e Mustafá informou que seus advogados trabalham, agora, para encerrar o processo na justiça.