Prefeito é eleito com 1 voto de diferença em Quinta do Sol, Paraná

A eleição 2020 na cidade de Quinta do Sol, no Paraná, foi acirrada. Dois candidatos a prefeito disputaram, centímetro a centímetro, os 326 quilômetros quadrados do território quinta-solense, e uma diferença de apenas 1 voto consagrou o vencedor. Com 1.703 votos, Leonardo Romero (PSD) foi eleito prefeito da cidade. Jilvan Ribeiro (Cidadania), o segundo colocado, teve 1.702 votos.

“Gratidão pura”, comemorou Romero pelas redes sociais. Ele, que assumirá o Executivo Municipal pela primeira vez, é primo do atual prefeito, João Claudio Romero, que está no segundo mandato. “Obrigado Deus, obrigado família”, escreveu Leonardo Romero no Facebook.

Ao Estadão, Romero disse que "vitória é vitória", mas admitiu ter se sentido "chateado" pela margem estreita de votos. "A gente sempre faz por mais", lamentou.

Já Jilvan Ribeiro, que recebeu 1.702 votos, disse que conhece “muita gente” que não foi votar e que poderia ter mudado o resultado. Mas afirma também que é “melhor não citar, porque senão a pessoa pode ficar com dor na consciência”.

Mesmo tendo ficado em segundo lugar, Ribeiro não se considera um perdedor. “Perdemos por um voto, porém nos consideramos vencedores, porque enfrentamos a máquina publica, enfrentamos um poder econômico”, afirmou ao Estadão. “Nosso adversário era um dos mais ricos da cidade, então foi na cara e na coragem."

Romero, por outro lado, questiona a fala do adversário. "A oposição sempre bateu nessa tecla sobre ser rico, não é verdade isso aí", disse ele. "Tudo que a gente tem foi trabalhando duro, a gente tem empresa, a gente é agricultor, mas eles levaram muito essa ideia do milhão contra o tostão."

Segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as receitas de campanha de Romero somaram mais de R$ 90 mil. As de Jilvan Ribeiro ficaram no patamar dos R$ 25 mil.

Ribeiro falou com a reportagem da casa dos pais, onde mora - o barulho ao fundo era das galinhas no local. Nascido e crescido em Quinta do Sol, ele já havia se lançado nas urnas em duas ocasiões anteriores, em 2012 e 2016, quando concorreu ao cargo de vereador. “Em 2012 tirei 51 votos e em 2016 tirei 68.”

Ribeiro questiona uma visão política que, segundo ele, marca presença nas cidades pequenas, e à qual ele afirma buscar se contrapor. “Numa cidade pequena, que não tem emprego, geralmente as pessoas atribuem sua votação ao assistencialismo”, diz. “Sendo que o dinheiro é público; eles (gestores) não estão fazendo mais do que a obrigação.”

Mesmo em meio a críticas, Jilvan Ribeiro não tem dúvidas quanto ao mérito do adversário. Na direção contrária de líderes mundiais como Donald Trump, o quinta-solense conclui: “Romero foi eleito, então a gente tem que respeitar o resultado das urnas.”

Já o prefeito eleito, com a bênção do adversário, tomou para si o desafio de fazer um governo não apenas para seus apoiadores, mas para todos os munícipes - estimados em 4.508 pelo IBGE, dos quais 3.555 foram às urnas no domingo. "A gente tem agora um desafio muito maior, de trabalhar para todo cidadão quinta-solense", disse Romero.