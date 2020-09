Prefeita do PSL terá presidente do PSB como vice em sua chapa à reeleição em Sorocaba

SOROCABA – A prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, do PSL, pré-candidata a um novo mandato, apresentou nesta quinta-feira, 10, o presidente do PSB local, advogado Roberto Freitas, como pré-candidato a vice-prefeito em sua chapa. A convenção que oficializa as candidaturas está marcada para sábado, 12, às 9 horas, na sede do PSL municipal. Freitas foi secretário municipal de desenvolvimento econômico em 2017 e ocupou, até junho deste ano, a presidência do Parque Tecnológico de Sorocaba.

O anúncio do vice teve as presenças do deputado federal Jefferson Campos (PSD-SP) e do deputado estadual Carlos Cézar (PSB), além dos vereadores sorocabanos Fernando Dini, presidente do MDB, e Wanderley Diogo, do PSC, partidos da coligação do PSL.

Republicanos

O pré-candidato do Republicanos à prefeitura, vereador Rodrigo Manga, também anunciou nesta quinta o nome do seu vice, o empresário Fernando Martins da Costa Neto, presidente do PSD municipal. Costa Neto foi presidente do Esporte Clube São Bento, equipe de Sorocaba que disputa a série A2 do Paulistão. A convenção do Republicanos, que tem ainda os partidos PRTB, PL, PTB e PTC na coligação, será realizada neste sábado (12), às 18h30, em um hotel da cidade.

O Democratas também fará convenção no sábado para confirmar a candidatura do médico Dr. Leandro Fonseca à prefeitura de Sorocaba – o vice ainda não foi anunciado. Já estão definidas as candidaturas do PSDB, com a deputada Maria Lúcia Amary à prefeitura, tendo o vereador Anselmo Neto (Podemos) como vice, e do PSOL, com o ex-deputado Raul Marcelo a prefeito e vice Paulo Eustasia, do PT.