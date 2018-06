Pré-candidato do DEM ao governo quer vice do Triângulo Mineiro em sua chapa

BELO HORIZONTE - O pré-candidato do DEM ao governo de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta quinta-feira, 14, em visita a Uberlândia, no Triângulo Mineiro, que seu vice poderá vir dessa região. Pacheco disse que a ex-secretaria da prefeitura da cidade Ana Paula Junqueira é uma das possibilidades para a composição.

“Eu a considero um nome excelente. Não só pelos predicados dela, mas por ser mulher, por ser do interior e de uma região progressista. Mas é precipitado dizer isso, porque não depende só da minha vontade”, declarou o deputado federal. Para ele, a decisão precisa estar de acordo com o “desejo” da população do Triângulo Mineiro.

Pacheco já havia declarado a vontade de ter uma mulher como companheira de chapa. "Eu considero fundamental ter uma participação feminina na política mineira, que sempre foi uma política muito machista", declarou o pré-candidato. "Uberlândia e o Triângulo precisam ser protagonistas deste projeto político para recuperar Minas Gerais", disse Pacheco, ressaltando a importância de ter alguém da região na chapa, como candidato a vice, senador ou a suplência para o Senado.

Ana Paula foi secretaria de governo da prefeitura de Uberlândia entre 2005 e 2012. Retornou ao cargo em 2017, mas saiu em abril deste ano, já de olho nas eleições. Casada com o prefeito da cidade, Odelmo Leão (PP), ela disputará sua primeira eleição se for confirmada como vice na chapa de Pacheco.

“É importante essa participação da mulher na política. Acho isso bom para o Estado e para a população. Falta mulher na política”, afirmou Ana Paula. O marido dela confirmou que o PP apoiará a pré-candidatura de Pacheco ao governo de Minas.

O senador Antonio Anastasia, pré-candidato do PSDB ao governo, também esteve no Triângulo Mineiro no começo desta semana e anunciou, na segunda-feira, 11, que o deputado federal Marcos Montes (PSD), que é de Uberaba, também na região do Triângulo, será o vice da chapa tucana.