Por orientação médica, Bolsonaro não participará de debate na TV Globo

Assessores próximos ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) afirmaram, na manhã desta quarta-feira, 3, que o candidato não deverá participar do debate da TV Globo, marcado para esta quinta-feira, 4. O cirurgião Antonio Luiz de Vasconcellos Macedo, que cuidou de Bolsonaro no Hospital Albert Einstein, visitou o candidato, líder nas pesquisas das eleições 2018, em sua casa no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 3. O médico avaliou como negativa a participação do candidato no debate pelo nível de estresse que poderia ter reflexos no seu quadro de saúde.

Os filhos e a mulher de Bolsonaro também eram contra a participação do candidato no confronto. Politicamente, as últimas pesquisas, que mostraram o aumento de sua a vantagem em relação ao segundo colocado, Fernando Haddad (PT), também contribuíram para a avaliação de que o comparecimento ao programa da TV Globo seria desnecessário. O candidato tem focado em impulsionar suas redes sociais e gravar "lives" (transmissões ao vivo via Facebook) para ganhar mais eleitores. O presidente do partido, Gustavo Bebianno, também era contra a sua participação. O único que ainda pensava em ir era o próprio Jair Bolsonaro.