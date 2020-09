Por isolamento, rádio de Porto Alegre fará debate entre candidatos a prefeito em formato 'drive-in'

RIO - Em meio à pandemia e suas necessárias regras de isolamento social, a maior emissora de rádio do Rio Grande do Sul vai realizar um modelo de debate inédito - e curioso - entre os candidatos à prefeitura de Porto Alegre. Na próxima segunda-feira, todos os 13 postulantes ao cargo de prefeito da capital gaúcha irão confrontar ideias de dentro de seus carros, no estacionamento do prédio onde fica a Rádio Gaúcha, pertencente ao Grupo RBS.

O formato do "debate drive-in", como está sendo chamado, foi a solução encontrada pela equipe da rádio para evitar a aglomeração de candidatos, assessores e jornalistas em um estúdio fechado, o que iria contra qualquer orientação de combate à transmissão do coronavírus.

"A gente fez vários testes no Zoom, no Teams (aplicativos para videoconferência), no do Google, e era sempre uma confusão: treze candidatos, mais o mediador, alguns abriam, outros a internet caía. E é um debate de rádio, então tivemos que buscar uma alternativa com boa qualidade de áudio", explicou ao Estadão a editora-chefe da Rádio Gaúcha, Andressa Xavier.

"Foi aí que uma pessoa da equipe técnica da rádio me ligou de manhã falando que tinha passado a noite pensando em como resolver, e surgiu a ideia de fazer como se fosse uma transmissão externa, como quando tem equipe na rua ou numa transmissão de futebol."

O debate drive-in funcionará da seguinte forma: cada candidato deverá chegar com seu próprio veículo, acompanhado por apenas um assessor. Eles deverão levar suas próprias garrafinhas d'água para evitar contatos desnecessários, e foram orientados ainda a usar máscaras e álcool gel.

Os veículos ficarão dispostos lado a lado, e por isso somente será permitida a abertura do vidro que fica na porta do carona, onde deverá estar sentado o candidato. Assim, não haverá nenhum tipo de contato com o ocupante do carro ao lado. Também será por essa janela que a equipe técnica da Rádio Gaúcha vai fornecer o equipamento, com microfone e fones de ouvido higienizados.

Apesar de inédito, Andressa considera que o modelo de debate manterá aspectos clássicos desses encontros. "Vai ter qualidade de áudio e olho no olho, porque todos os candidatos vão poder se ver. A gente espera um debate de ideias", pontuou. "Fomos a diferentes bairros de Porto Alegre, gravamos com um monte de gente. Tem uma parte em que o candidato vai escolher um número e vai ouvir a pergunta na voz do próprio morador, que pode ser do extremo sul de Porto Alegre ou da zona norte."