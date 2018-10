Polícia Federal registrou 728 casos de infrações eleitorais no primeiro turno

Neste domingo, 7, primeiro turno das eleições 2018, 728 pessoas foram presas ou conduzidas a uma delegacia de polícia por prática de crimes eleitorais. Os números foram divulgados pela Operação Eleições 2018, que é coordenada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

O balanço final divulgado pelo Ministério da Segurança Público mostra ainda que foram registrados 14 crimes contra candidatos, 29 crimes comuns em locais de votação e 532 incidentes de segurança pública no entorno dos locais de votação.

No total, segundo o CICCN, foram registradas ao longo do dia 1.847 ocorrências eleitorais e outros 737 procedimentos de polícia judiciária. Nas apreensões realizadas ao longo do dia nessas ocorrências, as autoridades amealharam 260.648 materiais de campanha, R$ 306 mil e outros US$ 90,6 mil.