Polícia Federal prende e identifica agressor de Jair Bolsonaro

JUIZ DE FORA - A Polícia Militar (PM) de Minas Gerais confirmou ao Estado que Adelio Bispo de Oliveira, de 40 anos, foi o responsável por esfaquear o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) no início da tarde desta quinta-feira, 6, em Juiz de Fora. Ainda de acordo com a PM, Adelio foi agredido enquanto era escoltado até a delegacia da Polícia Federal na cidade.

Bolsonaro caminhava pelas ruas do centro de Juiz de Fora e era carregado nos ombros quando Adelio se aproximou e desferiu uma facada na região do abdômen. A polícia informou que abrirá um inquérito para apurar o ataque ao candidato.

Em nota divulgada pela Polícia Federal (PF), a corporação afirma que Bolsonaro "contava com a escolta de policiais federais quando foi atingido por uma faca durante um ato público". A mensagem ainda diz que "o agressor foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia da PF naquele município. Foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato."

Bolsonaro deu entrada no hospital por volta de 15h40 após lesão na região do abdômen. O deputado foi atendido na área de urgência, passou por um exame de ultrassom e agora está no centro cirúrgico.

