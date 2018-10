Polícia Federal indicia duas pessoas por crime de desordem eleitoral no Espírito Santo

Vitória - Duas pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal, no Espírito Santo, pelo crime de promoção de desordem nos trabalhos eleitorais. A PF concluiu na tarde desta sexta-feira, 26, o inquérito policial que apurava atos contra a atividade de um servidor público lotado em um dos cartórios eleitorais de Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Estado. A polícia não divulgou a identidade dos indiciados.

A ocorrência foi registrada no domingo, 7, durante a votação para o primeiro turno das eleições 2018. Durante o pleito, o denunciado foi a um dos cartórios eleitorais de Cachoeiro de Itapemirim relatar que não conseguia votar em seu candidato a presidente. Exaltado, passou a gritar com um servidor público, que explicou que o voto dele havia sido registrado adequadamente e que não havia problema com as urnas eletrônicas.

Um outro rapaz que estava no local passou a gravar a ocorrência e a filmagem de celular fez com que o homem ficasse ainda mais agressivo. A situação foi contornada, mas o cinegrafista amador, mesmo com reiterados pedidos de exclusão da gravação, encaminhou o vídeo para vários grupos de WhatsApp e postou em redes sociais.

O fato causou grande prejuízo para a imagem do servidor público do cartório de Cachoeiro e o juiz eleitoral Fábio Pretti encaminhou o caso para investigação da Polícia Federal. O delegado Fábio Carlos Cavarra ouviu os acusados e confirmou o crime cometido, indiciando os dois envolvidos no crime de promoção de desordem nos trabalhos eleitorais, conforme previsto no artigo 296 da Lei 4.737/65.

O inquérito será encaminhado para o Ministério Público para a adoção das medidas necessárias.